Nejlepší sezona v NHL, dva góly mu chyběly do padesáti branek, jenže liga byla přerušena dvanáct utkání před koncem základní části. Útočník David Pastrňák nyní sedí v Bostonu a čeká, co bude dál. Ve třiadvaceti letech si připsal 21 procent gólů týmu a s Alexandrem Ovečkinem je v čele střelců. „Za to jsem placenej. Abych hrál nejlepší hokej, musím si to užívat,“ rozpovídal se český forvard v pořadu Tak určitě s Ondřejem Novotným.

Před přerušením NHL prožíval Pastrňák nejlepší sezonu v zámoří, v 70 zápasech nasbíral 95 bodů, z toho bylo 48 gólů. Teď celá soutěž stojí. „Je to smutný, ale ne kvůli tomu, že mám dobrou sezonu, ale celkově. Je to náš život, rutina, trénink. My máme neskutečný tým, neskutečný lídry, vedeme celou ligu v bodování. Náš cíl je útočit na Stanley Cup. Tohle bolí. Teď mělo být to nejlepší co k hokej patří, play off. Zdraví je ale přednější, jsou větší věci, doufejme, že to přečkáme," okomentoval český forvard současnou světovou situaci.

Pastrňák se dělí o pozici lídra mezi střelci s Rusem Ovečkinem, v kanadském bodování je čtvrtý. Pět bodů mu chybí do magické stovky. „Moje největší síla je dávat góly, od toho tady jsem, chtěl jsem mít nejvíce gólů v lize. Doufám, že se mi to v budoucnu podaří. Ovie je neskutečný, už to dokazuje deset let, jeho čuch na góly by chtěl každý," přiznal nejproduktivnější hráč Bruins.

V těchto dnech tráví čas Pastrňák v bytě v Bostonu se švédskou přítelkyní. „Napadalo nás, že bychom chtěli oba domů, bohužel, já nemůžu do Švédska, ona do Česka. Akorát se bojíme, že to bude dlouhé, takže čekáme. Jsem aktivní, tohle (čekání) mě moc nebaví, byl bych radši, aby hokej už začal. Sám sebe si ale neumím představit, že bych po třech týdnech nicnedělání šel hrát nejlepší hokejovou soutěž světa," usmál se odchovanec karvinského hokeje.

Jestli a kdy bude NHL dohrána a za jakých podmínek, zatím nikdo netuší. „Hlavní slovo nepadlo, konec je pro majitele poslední řešení. I kdybychom měli hrát v červenci nebo srpnu, chtěl bych sezonu dohrát, ale my jsme malí páni, my jen posloucháme," říká Pastrňák, který v dresu Bostonu předvádí velké výkony.

„Boston je výjimečná organizace, jsem šťastný, že jsem tady. Každý má sen, že bude v jednom týmu, ale jsme v profesionálním byznysu, nevíte, co se stane. Já bych chtěl hrát za Boston," odpověděl útočník na otázku, zda by chtěl kariéru v NHL spojit výhradně s Medvědy.

Sport.cz s Profimedia

Druhou kapitolou v jeho hokejové knize je reprezentace, na medaili s mužstvem se lvem na prsou ještě nedosáhl. „Za český nároďák budu vždycky rád hrát, když budu zdravý a bude o mě zájem. Je mi jedno, kdo ho trénuje a kdo tomu velí. Hraju pro celou zemi. Vždycky jsem koukal na nároďák, na olympiádu, to je pro mě nejvíce, chtěl bych vyhrát zlato. Jsem Čech, od malička koukám na mistrovství světa, olympiádu, asi do šestnácti jsem nekoukal na NHL. Teď má ale Stanley Cup pro mě stejnou úroveň. Teď jsou pro mě všechny tři soutěže top," přiznal Pastrňák, který mimo hokej rád sleduje reality show. Teď má hodně času, když se NHL nehraje, prosedí hodiny u kriminálních filmů, které byly natočeny podle skutečných událostí. Když zůstaneme u sportu, jako velký fanoušek tenisu by se chtěl setkat s Rafalem Nadalem.

Velký respekt má také k MMA a jeho světové tváři, tou je irský bijec Conor McGregor. Společně se potkali na hokeji. „Tak jak ho všichni znají z televize, takový je, přesně tolik energie z něj šlo. Koukal jsem s ním na zápas, neskutečně to prožíval, super kluk, nemyslel jsem si, že bude jako v televizi, ale byl stejný jako ve fightu. Jsem jeho velký fanoušek. Pro fightery mám neskutečný respekt, Jejich příprava, diety, tohle si nedovedu představit," řekl také Pastrňák v pořadu Ondřeje Novotného a dodal.

„Kdybych dělal MMA, nikdy bych do klece nevlezl s Rusákem, ti jsou na jiném levelu," rozesmál se český útočník, který nyní čeká na vývoj pandemie koronaviru.

„Strach z koronaviru? Bál bych se toho vzhledem k mé rodině a nejbližším. Bere to neskutečný obrátky, doufáme, že bude konec. Samozřejmě se bojím. Je to něco velkého."