Na jaká další témata, některá i netradiční, ještě přišla s třiadvacetiletým odchovance Havířova řeč?

O věcech, který by ve své hře rád zlepšil

Takových věcí je milion. Chtěl bych být rychlejší, silnější, mít lepší, střelu být lepší v obraně. Chtěl bych být rychlý jako McDavid, mít ruce jako MacKinnon. Svému kondičnímu trenérovi Aleši Pařezovi vždycky během léta říkám, že chci být příští rok rychlejší. To je v dnešním hokeji strašně důležité.

O spoluhráči Bradu Marchandovi

On je strašně srandovní kluk a super spoluhráč. Jsem strašně rád, že s ním můžu hrát, protože je to playmaker. Všichni jsme rádi, že ho máme v týmu, nikdo z nás by proti němu nechtěl hrát. Jakmile totiž vyjede na led, stane se z něj prasák. Nikdo ze soupeřů se nesmí dotknout Bergyho (Patrice Bergerona), který je se Zdendou (Chárou) takový náš bůh. Když se Bergyho někdo dotkne, Marchymu přepne v hlavě a z hokejisty se přemění v prasáka.

Za posledních pár let ale vyrostl v úplně neskutečného hráče. Trošku se uvolnil a už nedělá takové blbosti. Uvědomil si, že ho potřebujeme na ledě, protože je jedním z našich nejlepších hráčů.

Pro mě je jeho story úplně neskutečná. Do NHL se dostal díky své nepříjemné hře, začínal ve čtvrté lajně a v posledních pěti letech se z něj stal top hráč pro první dvě lajny. Je to neskutečný dříč, všechno si zaslouženě vydřel.

O zápasech proti kamarádům z Washingtonu Kempném a Gudasovi

Když hraju proti Kempesovi (Michalu Kempnému), který je můj velký kamarád a super kluk, tak ho chci vždycky poškádlit. V téhle sezoně jsem mu v obranném pásmu sebral gól a dali jsme z toho gól. Třeba proti Gudasovi se ale držím v pozadí. Vždycky mu radši říkám „Čauky, nazdar, kamaráde!" Hrát proti Čechům je vždycky zpestření, někdy je i čas zajít den před zápasem na večeři. To je super.

O spoustě mítinků, na nichž se probírají taktické věci

V dnešní době už jsou statistiky úplně na všechno. Až si někdy přeju, aby byl hokej zpátky v osmdesátých letech. Žádný mítink, ráno se oblečeš a jdeš na zápas a hraješ. Nevíš, co soupeř dělá na přesilovce, co v obranném pásmu. V dnešní době bych nechtěl být trenérem, protože jejich přípravy na každý zápas jsou strašně náročné.

O tom, jestli by chtěl hrát za kanadský klub

V Kanadě bych popravdě nikdy nechtěl hrát. Pro kanadské fanoušky je hokej všechno, jeden zápas z tebe dělají největší hvězdu, jindy, když se ti zápas nevydaří, jsi naopak nejhorší hráč celé ligy.

O trávení času v letadle

V letadle mám místo u karetního stolu. Se mnou jsou tam Krejča (Krejčí), Krug, Marchand, Wagner a Tuukka (Rask). Hrajeme takovou vymyšlenou hru, která se jmenuje Shnarps. Kdysi dávno ji prý vymyslel nějaký hráč z NHL. Hrajeme o prachy, ale za jednu hru můžeš prohrát maximálně 80 dolarů. Pamatuju si ale, jak mi můj kamarád basketbalista Kelly Olynyk, který dříve působil v Bostonu a teď hraje za Miami, říkal, že mu kluci z letadla dluží ještě 150 tisíc dolarů. Ptal jsem se ho, co hrajou, a on že Monopoly s opravdovými penězi (udiveně). My to hrajeme pro srandu, o peníze se určitě neobíráme. Nedovedu si představit v letadle spát, tak kartami se aspoň zabavím.

O NHL v Praze, kde má Boston začít příští sezonu proti Nashvillu

Doufejme, že se to stane. Hrát doma by byl sen, úplná paráda. Před rokem jsem žárlil na Vorase (Jakuba Voráčka). Snad bude do té doby vše OK. Zahrát si před rodinou a kamarády by bylo neskutečné. Nemůžu se dočkat, ale kvůli současné situaci jsem z toho trošku nervózní.