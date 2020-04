Původně měl Pavel Francouz v plánu přečkat herní přestávku NHL v Denveru, kde sídlí jeho klub Colorado Avalanche. V době eskalace epidemie koronaviru na americkém kontinentu ale 29letý brankář nakonec zvolil odlet do Česka. A v nejisté situaci se snaží alespoň částečně udržovat ve střehu, pokud by se znovu začalo hrát.

Francouz měl před sezonou určenou pozici dvojky, ale při zranění německého spoluhráče Philippa Grubauera nakonec dostal šanci naskočit do 34 zápasů a v nejsledovanějších statistikách patřil ke špičce soutěže. Jeho výkony byly pro fanoušky Avalanche natolik příjemným překvapením, až se spekulovalo, že by mohl jako jednička vstoupit i do play off. Jenže to už je teď nejspíš pasé. Obnovení sezony je ve hvězdách.

„Záleží, jaká bude zdravotní situace v Americe, podle toho se bude všechno odvíjet," řekl Francouz. Ostatně Covid-19 pronikl i do kabiny Colorada, které před pár dny ohlásilo třetí pozitivní test.

„Najednou si řeknete, že se vás to týká trochu víc, když kluci onemocněli a byli jsme s nimi v kontaktu. Ale třetí případ už s kabinou neměl moc společného. Ten spoluhráč byl už z týmu delší dobu pryč a spíš to chytil někde jinde. Na to konto jsem ale stejně volal hygienu, jestli bychom se mohli nechat otestovat. Já, manželka i dcera jsme byli negativní, takže jsme si oddechli," netajil Francouz.

„V Coloradu přitom žádná velká panika nebyla, jen ohlásili, že měli kluci pozitivní testy a půjde to ven do médií. Nám řekli, ať se pořád sledujeme a zůstáváme v izolaci."

Na rozdíl od NBA, která zveřejňuje jména nakažených hráčů, jsou nemocní v NHL udržováni v anonymitě. „Chtějí tím hlavně chránit hráče od toho mediálního humbuku a proto to nezveřejňují. Že se to pak nebude řešit třeba ještě příští rok, aby se toho kluka pořád někdo ptal na to, jaké to bylo, když měl koronavirus. Z tohoto pohledu to vnímám jako dobrý krok," netají brankář Colorada.

I kdyby byl stokrát přesvědčen, že sezonu 2019-20 už se nepodaří resuscitovat, pořád o sebe musí fyzicky pečovat. Ale je to složité. „Jde o fyzickou činnost, kterou těžko nějak nahrazujete. Takže spíš pracuju na mentální stránce, na to jsou různé pomůcky. Mám takové počítačové tréninky, kde mohu simulovat tlak a rychlé rozhodování. Snažím se aspoň udržet v zápřahu hlavu," řekl Francouz.

Ve snaze posunout své výkony na vyšší úroveň začal využívat i virtuální realitu, která mu dokáže navodit mentální napětí, jaké zažívá mezi tyčemi v čím dál tím rychlejších zápasech NHL.

„Jeden z těch tréninků vypadá tak, že jste ve studiu, kde vidíte nejrůznější tvary a ty před vámi různým způsobem problikávají. Vy je pak musíte třeba co nejrychleji seřadit v pořadí, které se před vámi ukázalo předtím. Takže musíte používat paměť i rychlé rozhodování," popisoval Francouz.

„Dál jsou tam i různé hry. Ze čtyř míst na vás může vyletět míček, který zrychluje i zpomaluje, do toho tam máte někde spoluhráče, který se vám na chviličku ukáže. A vy pak musíte míček odpálit na místo, kde byl ten spoluhráč," vysvětloval Francouz techniku, kterou v přípravě používá i řada hráčů amerického fotbalu.

Pokud by tohoto tréninku nevyužil ještě v této sezoně, pak má k dobru další dva roky, na které v Coloradu uzavřel novou smlouvu v celkové výši 4 milionů dolarů.

„Vyjednávání ani nebylo moc dlouhé, protože zájem byl oboustranný. Šlo jen o to, až se obě strany potkají tak, aby byly spokojené. Pak už to byla záležitost dvou tří dnů. A já byl určitě rád, že se to smázlo tak rychle. Člověk se samozřejmě cítí jinak, když ví, že další dva roky by mohl být součástí tohoto týmu," řekl Francouz, jenž si bleskově získal důvěru spoluhráčů.

„Nikdo za zády neříkal, že to je v pytli, když se zranil Gruby a teď musí chytat Frankie. Nic takového neproběhlo. Kluci byli naopak pozitivní a cítil jsem, že mi věří, což mi moc pomohlo..."