Měl skvěle rozjetou sezonu, ale na tohle se pandemie koronaviru neptá. Nucenou pauzu v NHL prožívá také útočník Artěmij Panarin z týmu New York Rangers. I když je v přerušeném ročníku třetí v kanadském bodování, jeho výpověď pro server nypost.com je upřímná a lidská. „Modlím se, aby zůstali všichni lidé zdraví. Každý by měl zůstat v bezpečí a zůstat doma. Zdraví je pro každého nejdůležitější. Až tohle vše uplyne, bude čas na hokej,“ vidí jasně současnou situaci osmadvacetiletý forvard.

Leon Draisaitl, Connor McDavid a Panarin, to je první trojice v kanadském bodování. Nyní nikdo nedokáže říct, kdy a jakým způsobem bude dohrána NHL, zda si vůbec fanoušci ještě užijí přerušeného ročníku. Rus ale nezahálí. „Objednal jsem si hokejovou branku a plastový led, takže si mohu přidávat další tréninky a budu připraven, pokud se vše zase rozeběhne," snaží se být ve formě ruský forvard.

I když je pro Panarina hokej významnou součástí života, nejde o jediný směr, který vnímá. Před pár dny daroval 1500 masek typu N95 do nemocnice na Manhattanu, která se věnuje speciální chirurgii.

https://www.facebook.com/576552069192227/videos/582831815913969/

„Slyšel jsem, že zdravotníci nutně potřebují masky. Bez nich jsou v nebezpečí, takže jsem si řekl, že tohle bude skvělý způsob, jak ukázat podporu. Pro mě to nebyl velký problém. Je to opravdu to nejmenší, co jsem mohl udělat. Jsem velmi rád, že mohu pomoci," řekl k velkému daru Panarin.

Když není sezona, je ruský útočník tři týdny bez ledu a tělocvičny. Nyní zažívá už delší období. Proto si objednal plastový led, aby mohl být v pravidelném tréninkovém procesu, který simuluje pobyt na ledě.

„Teď si myslím, že by mi trvalo dva týdny, než bych se dostal do kondice, abych mohl hrát. Chci hrát a doufám, že najdeme bezpečný způsob, jak toho dosáhnout. Existuje tolik různých zpráv a možností o tom, co by se mohlo stát se sezonou, takže nevím, co si mám myslet. Neexistuje žádná jistota. Čekám, až to uslyším definitivně," dodal jednoznačně Panarin.

Kdy to bude? Jisté je zatím jedno, NHL stojí kvůli pandemii koronaviru od 12. března, do konce základní části v té době zbývaly zhruba tři týdny.