„Rozhodně neplánuju konec kariéry, to je jisté. Chci hrát i potom (po vypršení kontraktu). Jak dlouho to bude, nebo co se vlastně bude dít dál, to ale nevím. Uvidí se po příští sezoně, ale rozhodně do ní nepůjdu jako do svojí poslední," cituje rodáka ze Šternberku oficiální stránka NHL.

Krejčí je s průměrným ročním příjmem 7,25 milionu dolarů (přes 180 milionů korun) nejlépe placeným hráčem Bostonu. Otázkou zůstává, zda v týmu Bruins dostane po příštím ročníku nový kontrakt.

Klub už v listopadu podepsal šestileté prodloužení smlouvy s centrem Charliem Coylem dohromady za 31,5 milionu dolarů a o slovo v prvním týmu se hlásí i talentovaný Jack Studnicka.

„Čím jsem starší, tím si víc všeho vážím. Život se vám mění doma - oženíte se, máte děti, pak víc oceníte malé věci, jakože že můžete být s klukama z týmu. Užívám si, že můžu být každý den ledě, že můžu jet na zápasy.... Žil jsem si svůj sen, než se stala tahle situace (koronavirová pandemie)," popisuje své rozpoložení Krejčí.

Během sezony centr druhé formace Medvědů, kteří celé NHL v aktuální tabulce přerušené soutěže vládnou, zatím zaznamenal 43 bodů (13 gólů a 30 asistencí) v 61 zápasech.

„Samozřejmě chci, aby se tahle sezona dohrála. Když jste starší, nevíte, kolik jich budete moct ještě odehrát. Nechcete prostě tenhle ročník jen tak spláchnout a začít nový. Chceme ho určitě dohrát, obzvlášť s tímhle týmem, který máme a s nímž 12 zápasů před koncem základní části vládneme tabulce. Ale s tím, jak se už dlouho nehraje, a bůhví kolik týdnů a měsíců ještě nebude, bude návrat a skok do play off opravdu velká výzva," uvědomuje si.