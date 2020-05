"Potřebujeme mít možnost testovat. Ale nechceme, aby to bylo za každou cenu, pokud je testování špatně dostupné v celé komunitě. A to ani soukromou cestou. Nebudeme testovat hráče bez příznaků na úkor lidí se symptomy. To je něco, co nikdy neuděláme," ujistil Daly v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici TSN.

Prozradil také, že pro případ, kdyby se NHL rozhodla dohrát sezonu v menším počtu hal, kontaktovalo vedení ligy několik měst. Byl mezi nimi například Edmonton. Daly připomněl, že každý z uchazečů potřebuje vedle dostatečných možností pro testování hráčů a zajištění bezpečnosti také prvotřídní arénu, tréninkovou plochu či hotelové kapacity.

"Ne všude bude patrně možné provádět libovolné testování hráčů. Další položkou je podpora zdravotnických úřadů v daném místě, abychom věděli, že tam jsme vítáni a že daná komunita vidí naši snahu to zvládnout jako pozitivní krok. Teď pečlivě prověřujeme všechny místa a kluby, které by s tím byly spojené, kdybychom zvolili tuto cestu," konstatoval Daly.

Ujistil také, že pokud by se sezona opravdu dohrávala jen na pár místech po Severní Americe, NHL nechce izolovat hráče od rodin. "Nepočítáme s tím, že by hráči byli od svých rodin tři čtyři měsíce, dokonce ani ne dva. Chápeme důležitost kontaktu s rodinou a určitě najdeme cestu, jak tohle vyřešit."

Jestliže bude nutné dohrát sezonu bez diváků, otevře se tím podle druhého muže NHL nová příležitost technologiím a jejich využití v televizi a digitálních médiích. "Samozřejmě bychom pak chtěli tuto příležitost využít. Pokusili se maximalizovat zážitek fanoušků a snažili se vtáhnout je do hry, aby jí byli co nejblíže, více než kdy dříve," přislíbil Daly.

Hájí myšlenku, že letošní draft by mohl být v červnu. Přestože by to přineslo řadu komplikací, neboť výsledky týmů v celé sezoně ovlivňují některé volby draftu, sám se zaměřuje hlavně na pozitiva. "Ne všechno může být dokonalé. Ještě jsme se v tomto směru nerozhodli, ale je zřejmé, že tak budeme muset udělat už brzy," prohlásil Daly.

Komisionář Gary Bettman ve čtvrtek připustil, že vedení ligy se bude zabývat také tím, kdy odstartuje příští sezonu. A nevyloučil, že se tak může stát až v listopadu nebo prosinci, zatímco obvykle se základní část rozjíždí už na začátku října.

"Všechno záleží na spoustě věcí. Včetně toho, jaká bude dostupnost arén během příštího léta, kdybychom potřebovali příští ročník dokončit až v létě," podotkl Daly.