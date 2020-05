Nejproduktivnější obránce Kontinentální hokejové ligy a úřadující mistr světa Mikko Lehtonen míří do NHL, kde podepsal smlouvu na sezonu 2020/21 s Torontem. Šestadvacetiletý Fin odchází do zámořské ligy z helsinského Jokeritu, aniž by prošel draftem.