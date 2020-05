Netradiční roli moderátora si během dnešní videokonference s českými hvězdami NHL vyzkoušel bývalý dlouholetý útočník New Jersey Patrik Eliáš. Na jeho otázky, které předem poslali novináři a fanoušci, odpovídali na české verzi serveru NHL.com útočníci Tomáš Hertl, David Krejčí, Dominik Kubalík a David Pastrňák. Během videokonference se hokejisté pobavili o široké řadě témat od trávení volného času, přes udržování kondice až po názor, jak dlouho by jim po případném restartu přerušené sezony trvalo dostat se do tempa.

Zatímco tahoun Chicaga Kubalík se po přerušení NHL 12. března kvůli pandemii koronaviru vrátil do Plzně a střední útočník San Jose Hertl do Prahy, bostonská dvojice Krejčí - Pastrňák zůstala v USA. Pastrňák nadále pobývá v Bostonu. "S přítelkyní jsme si koupili psa, takže jsme museli zařizovat nějaké papíry. (Přítelkyně) Becky poletí domů (do Švédska) příští týden, já tady asi zůstanu. Doufejme, že se to tu rychle otevře, abychom taky mohli začít něco dělat," řekl Pastrňák.

Jeho spoluhráč Krejčí je v Jižní Karolíně, odkud pochází jeho americká manželka Naomi. "Jsou tady aligátoři, nedávno jsme měli v garáži hada. Musíš dávat pozor, kam šlapeš, ale jinak je tady klid," uvedl čtyřiatřicetiletý Krejčí.

David Pastrňák čeká na pokračování sezony

Vlastimil Vacek, Právo

Udržet se v kondici není pro hráče jednoduché. "Nejsem velký fanoušek posilovny doma, takže nemám v baráku vůbec nic nastaveno na posilování. Chodím občas před barák si zaposilovat nebo zaběhat. Třeba běhání při tenise by bylo lepší, ale je to zavřené," litoval Pastrňák. "Každý den chodím na dvouhodinou procházku. Nechápu to, zjistil jsem tolik věcí o Bostonu, které jsem neznal. Nejsem bohužel procházkový typ, ale je to jedna z možností, jak se dostat ven a zjistit něco nového," dodal třiadvacetiletý havířovský rodák.

Hertl: Dal bych cokoliv za jakýkoli sport

Hertlovi skončila sezona už na konci ledna, kdy si v utkání proti Vancouveru přetrhl přední zkřížený i vnitřní postranní vaz v levém koleni a musel na operaci. "Tři měsíce jsem zraněný. Dal bych cokoli za jakýkoli sport, abych si mohl zahrát tenis nebo cokoli a nebyl tři měsíce jenom v posilovně nebo na fyzioterapiích. Celkově je to nuda nemít žádné sporty v televizi, nic nedávají," lamentoval slávistický odchovanec.

Tomáš Hertl patří k oporám San Jose

Kubalík na pauzu pohlíží pozitivně. "Hokej mi samozřejmě chybí, to asi nám všem, ale na druhou stranu bylo hezké na chvíli vypnout. Když jsem se vrátil, hrál jsme obden tenis. Na chvíli změnit sport bylo fajn. Teď se pomalu vracíme ke klasickému letnímu trénování," konstatoval plzeňský odchovanec, který je v premiérové sezoně v NHL díky 30 brankám v 68 zápasech nejlepším střelcem mezi nováčky.

Během volna si našel čas i na jiné aktivity. "Ze mě se stal drobet zahradní dělník, kutil. Od té doby, co jsem se vrátil, mě máma drobet zapřáhla na zahradě. Od sekání dřeva po malování malého domečku a takové pro mě nesmysly, když to není u mě doma. Největší čas jsem strávil asi tam. Zjistil jsem, že mě to docela baví. To je věc, kterou bych si jednou rád dělal na baráku. Perfektně jsem se naučil starat o zahrádku, zasazovat kytky, opečovávat je," konstatoval čtyřiadvacetiletý Kubalík.

Dostat se do tempa není jednoduché, ví Pastrňák

Zatím není jasné, zda a případně kdy se přerušený ročník obnoví. Dostat se zpátky do tempa po případném restartu sezony by podle hráčů nebylo jednoduché. "Slyšel jsem, že kluci v Česku i ve Švédsku bruslí, ale tady tu možnost nemáme. Myslím si, že je to docela nefér, ale samozřejmě kdybych měl možnost bruslit, jdu taky," prohlásil Pastrňák. "Těm, co bruslí, nic nevyčítám. Je to ale docela náročné vidět. Měli jsme týmový hovor a kluci Švédi říkali, že bruslí od pondělí do pátku. Tady (doma) mám golfové hole na protahování, to je tak jediné. Trvalo by mi tři čtyři týdny (vrátit se do tempa)," odhadl.

Před přerušením ročníku měl na dosah pokoření prestižní hranice 50 gólů a 100 bodů. V 70 zápasech nastřílel 48 gólů a celkově nasbíral 95 bodů. Více by si ale vážil překonání 100 bodů. "Možná to někoho překvapí, ale určitě 100 bodů. V historii jsou hráči, kteří každou sezonu dělali 100 bodů, ale podle mě je těžší získat 100 bodů než vstřelit 50 gólů," řekl Pastrňák, jenž se spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu před pozastavením sezony dělil o pozici nejlepšího střelce soutěže.