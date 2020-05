Není proti myšlence dohrání přerušené sezony hokejové NHL, které věří komisionář soutěže Gary Bettman. Hvězdný útočník Toronta Mitch Marner by stávající ročník rovněž rád dokončil, ovšem ne na úkor bezpečnosti všech zúčastněných. Třiadvacetiletý Kanaďan se zamýšlí, co by nastalo, pokud by byl některý z hráčů pozitivně testován na covid-19.

„Mám na to jednoznačný názor. V pořádku, jsem všemi deseti za obnovení všeho, pojďme na to. Co když se ale někdo nakazí a zemře? Co se stane?" uvedl přes stream na platformě Twitch Marner, který v 59 zápasech sezony posbíral 67 kanadských bodů, díky čemuž mu v tabulce produktivity celé NHL patřila devatenáctá příčka, přestože odehrál o mnoho méně zápasů než ostatní.

„Je hrozné o tom jenom přemýšlet," dodal pravý křídelník.

NHL byla přerušena 12. března a hráči, trenéři i personál týmů jsou stále v domácí izolaci. Osm hokejistů (pět z Ottawy a tři z Colorada) mělo od té doby pozitivní test na nový koronavirus, všichni už se ale vyléčili. Vedení soutěže věří, že druhá fáze návratu k hraní, která zahrnuje trénování na ledě v menších skupinách, může nastat už na konci května.

Přesto stále ani rámcově není jasné datum, kdy by se NHL mohla znovu rozběhnout, pokud na to opravdu dojde. Před obnovením sezony by měli hráči absolvovat tréninkové kempy v délce dvou až tří týdnů. Momentálně se zdá, že základní část by se už nedohrávala a jako možnosti zůstávají formáty play off s čtyřiadvaceti či šestnácti týmy. Pokud tedy na restart opravdu dojde...