Zapomeňte na klasické play off se šestnácti účastníky. Vedení hokejové NHL a Hráčská asociace (NHLPA) pracují na specifickém formátu vyřazovací části, pokud by nejslavnější hokejová soutěž světa rozhodla navzdory koronavirové pandemii o dohrání sezony. Podle renomovaného novináře Elliotta Friedmana ze stanice Sportsnet je aktuálně nejpravděpodobnějším scénářem, že by se do play off zapojilo 24 týmů a hrálo by se konferenčním způsobem na základě procentuální úspěšnosti získaných bodů v základní části.

Friedman uvádí, že nic ještě není vytesáno do kamene a uvedený formát musejí odsouhlasit týmy i hráči. Diskuze by ovšem mohla začít už ve čtvrtek.

Jak by vše vypadalo v praxi? První čtyři týmy z obou konferencí by vynechaly předkolo, místo kterého by mezi sebou hrály třízápasový turnaj, který by jim sloužil jako příprava na první kolo play off.

Východní konference 1. Boston 2. Tampa Bay 3. Washington 4. Philadelphia ... 5. Pittsburgh 6. Carolina 7. NY Islanders 8. Toronto 9. Columbus 10. Florida 11. NY Rangers 12. Montreal

Zbylých šestnáct celků by se utkalo v předkole; pátý tým konference by narazil na dvanáctý, šestý na jedenáctý, sedmý na desátý a osmý na devátý. Zatímco předkolo by se hrálo na tři vítězné zápasy, zbytek play off už na čtyři vítězná utkání.

Západní konference 1. St. Louis 2. Colorado 3. Vegas 4. Dallas ... 5. Edmonton 6. Nashville 7. Vancouver 8. Calgary 9. Winnipeg 10. Minnesota 11. Arizona 12. Chicago

Přímo do 1. kola play off by tak z Východní konference postoupily Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia, ze Západní konference pak St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas. Vyřazovací část by se naopak netýkala Anaheimu, Los Angeles, San Jose, Buffala, New Jersey, Ottawy a Detroitu. Zbylé týmy by absolvovaly předkolo.