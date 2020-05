Výkonný výbor hráčské asociace NHLPA hlasuje o možnosti dohrát sezonu přerušenou kvůli pandemii koronaviru systémem play off s 24 týmy místo obvyklých šestnácti. Uvedla to agentura AP s odkazem na nejmenovaný zdroj. Výsledky hlasování by měly být známy během dneška.

I když výkonný výbor navrhovaný formát schválí, nebude to definitivně znamenat, že se sezona pozastavená 12. března právě tímto způsobem dohraje. Vedení ligy musí s hráčskou unií doladit ještě řadu podmínek a detailů, a to včetně zajištění zdraví a bezpečnosti. Jde ale o důležitou součást ve snaze mít na konci sezony nového vítěze Stanley Cupu.

"Nic není doopravdy jisté, dokud to není jisté. Věci se mohou rychle změnit," prohlásil ve středu zástupce hráčské asociace James van Riemsdyk, spoluhráč Jakuba Voráčka ve Philadelphii. "Snažíme se nechat si otevřených co nejvíce možností. Věřme, že nakonec přijdeme s vizí, při níž bude na prvním místě zdraví a bezpečnost nás všech," dodal Van Riemsdyk.

NHL přerušila základní část ve chvíli, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů. Ta by se už podle návrhu nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě aktuálního bodového průměru.

Volno by měly na úvod nejlepší čtyři týmy z každé konference a zbylých 16 mužstev by absolvovalo předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas) by mezitím hrály turnaj s třemi duely pro každý klub, aby se udržely v zápasovém rytmu.

Zbývající série by se už hrály jako tradičně na čtyři vítězství. Sezona by se měla dokončit bez diváků a pouze ve dvou městech. Komisionář NHL Gary Bettman v pondělí uvedl, že liga aktuálně prověřuje osm či devět míst, jež přicházejí v úvahu.