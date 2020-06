Blackhawks jste kývl na dva roky, co se vám po podpisu honilo hlavou?

Měl jsem samozřejmě velikou radost, ale zároveň byl překvapenej a v šoku, protože jsem to vůbec nečekal. Furt mi to nějak nedochází... Všechno asi přijde, až dorazím tam. Dal jsem si na oslavu nějaké pivo, ale jinak nic velkého. Nebylo toho moc.

Kolik gratulací na mobil jste obdržel?

Když zprávu zveřejnili, byl jsem zrovna na tenise a měl vypnutý telefon. Když jsem ho pak zapnul, měl jsem mobil plnej zpráv. Ještě teď pořád chodí, ale už je toho míň než v pátek.

Jak reagovala rodina?

Byli šťastní, vždyť jsou se mnou i bráchou Lukášem u hokeje od nějakých našich čtyř let. Objezdili s námi všechny turnaje, trápili se na zimácích, když se nám nedařilo. Chci jim strašně moc poděkovat, že s námi vydrželi.

Co vám říkali spoluhráči z Hradce Králové?

O Chicagu věděla jenom rodina. Dřív jsme o tom nemohli mluvit, bylo to tajný. Vše bylo jenom mezi mnou, agentem a Chicagem. Kluci se to dozvěděli, až když zpráva vyběhla. Volal mi pak Filip Pavlík a taky Smoli (Radek Smoleňák). Další mi pak gratulovali na zimáku. Pochopitelně po mně chtějí nějaký peníze do kasy, takže se budeme muset nějak domluvit. (úsměv)

V Mountfieldu HK jste se vypracoval mezi ofenzivní opory, v minulé sezoně nasbíral sedm gólů a sedmnáct asistencí, čímž jste o deset bodů překonal svoje extraligové maximum. Pět tref jste přidal v Lize mistrů, byl jste s bilancí spokojený?

Z osobního pohledu se mi sezona povedla, ale z hlediska týmu to v extralize určitě nebylo ono. V předloňské jsme hráli nahoře a mysleli si, že se bude dařit podobně. Ale náš systém už soupeři přečetli a my jsme si zkrátka nevěděli rady.

Kapitán Hradce Radek Smoleňák v akci před švédskou brankou.

Jiří G. Novák

Vysněný kontrakt máte v kapse, přitom minulý ročník jste odstartoval v první lize. Jak jste přesun do Kadaně tehdy nesl?

Nebylo to příjemný. Po předloňské sezoně, kterou jsem skoro celou hrál v první lajně, vás pošlou do první ligy...Ale pomohlo mi to! Vzpamatoval jsem se, začal makat, a přišlo nakonec tohle... (úsměv)

Draftovaný jste nebyl, kdy proběhly první kontakty s Blackhawks?

Ke konci sezony, když jsme hráli druhý domácí zápas s Kladnem. Byli se na mě v Hradci podívat. Pak jsme se ještě bavili ke konci sezony, co mám zlepšit...

Na co se v prestižní organizaci úplně nejvíc těšíte?

Celkově na všechno... Budu mít šanci potkat se s nejlepšími hráči a hvězdami, ať už s Kanem, Toewsem a dalšími. Vždycky jsem za ně hrál na playstationu a teď se s nimi třeba sejdu v jednom týmu. To by byla úplná paráda. Budu se snažit, aby se mi to poštěstilo.

Uzavřel jste dvoucestnou smlouvu, smiřujete se s tím, že začnete na farmě?

Ano, s tím počítám. Každý si tím asi musí projít a zjistit, jak to tam chodí. Uvidíme, jak se mi bude dařit.

Dominik Kubalík z Chicaga během utkání NHL.

Vlastimil Vacek, Právo

Mluvil jste už s krajany a útočníky Chicaga Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem?

Nedávno mi napsal Kubalda, jestli mám už podepsanou smlouvu, jak to se mnou vypadá... Já se ho zase ptal, jestli se tam bude vracet. Znám ho z Plzně, jsme kamarádi, nic víc jsme ale neprobírali. S Davidem jsem nemluvil.

Patřili Blackhawks v dětství mezi vaše oblíbené týmy, kterým jste fandil?

Spíš to byl oblíbený mančaft bráchy. Já sledoval spíš Boston...

Pilujete už angličtinu?

Zatím vůbec netuším, kdy do Ameriky odletím, takže na angličtinu moc netlačím. Mluví se o tom, že by měla další sezona začít až v prosinci nebo v lednu, takže je ve hře, že bych možná začínal sezonu v Hradci. Určitě ale budu chodit někam na doučování. Dorozumím se, jídlo bych si asi objednal, ale že by to byla nějaká hitparáda, to se říct nedá.

Jak bude vypadat vaše příprava?

Trénuju teď s Hradcem, předtím jsem se chystal pod kondičním trenérem Michalem Hameršmídem. Pokaždé mě dokáže super připravit, i jemu bych chtěl poděkovat.