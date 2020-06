S mohutným vousem nepřipomíná ještě nedávného juniora, ale spíše než jeho vzhled čtyřicátníka, zaujalo fanoušky samotné jméno. Je téměř shodné s mexickou pochoutkou Chalupas, kterou má v nabídce jeden z fastfoodových řetězců. Tortilla s kuřetem, salát...

„Sponzorováno společností Taco Bell," připisuje ke zprávě o Chalupově angažmá jeden z fandů a naráží právě na jméno téměř šedesát let fungující firmy, která má své provozovny nejen na americkém kontinentu.

https://www.facebook.com/nhlblackhawks/posts/10158718479089258

„Bowman má hlad. Doslova," vtipkuje další z fandů na adresu generálního manažera klubu Stan Bowmana.

Takhle vypadá Chalupas ve fastfoodu.

@ facebook Recipesecrets.net Restaurant Secret Recipes

Chalupa je vskutku jméno, které může vyvolávat touhu pojíst něco dobrého. „Oblíbený hráč bez ohledu na jeho budoucí výkony," píše další uživatel sítí.

Jednadvacetiletý odchovanec Letňan se po podpisu může těšit, jak někdy v příštích měsících zabojuje o místo v útoku týmu NHL.

Matěj Chalupa ještě bez vousů v mládežnických dobách, kdy oblékal dres Letňan.

https://hcletci.cz

„Nechte ho hrát hned!! Mohlo by to změnit play-off," snaží se ho protlačit do sestavy už pro zbytek nedohrané sezony jeden z pisatelů.

Je to samozřejmě zcela mimo realitu. „Něco v něm ale bude," míní další, zatímco jeden z přispěvatelů mu nemilosrdně jedovatě předpovídá temnou budoucnost. „Užij si půl sezony v AHL (ve farmě v nižší soutěži), než vyrazíš zpátky do Čech."