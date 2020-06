„Rodinná debata měla jasný závěr, budeme žít v Česku. Chci být daleko víc s dětmi, už se necpu nikam ven, naopak bych si rád z jistoty domova užil extraligový hokej. Z Klimkovic, kde teď upravujeme barák, jsem ve vítkovické hale za deset minut," naznačuje 34letý obránce, který hrál na MS 2009 a 2014, navíc před deseti lety i na ZOH ve Vancouveru.

Pokud ale dojde během léta k restartu NHL, bude muset Polák možná ještě naposledy obléknout dres Dallasu, který má po úpravě modelu soutěže už jistou účast v play off. „Po třech měsících hokejové nečinnosti si boje o Stanley Cup ani neumím dost dobře představit," říká hokejista, jenž by osobně měl NHL již za uzavřenou kapitolu a letní varianta play off na jednom centrálním místě bez diváků se mu zdá divná.

Sám sebe se i ptá, jestli má smysl tlačit za každou cenu na dohrání v březnu přerušené sezony. „Ve hře je ohromný balík peněz, vysílací práva jsou prodána a přes Hráčskou asociaci jsou i všichni hokejisté zainteresování na zisku či ztrátě NHL," uvažuje Polák, jemuž po vypršení smlouvy s Dallasem schází právní jistota. „Mluvilo se jen o tom, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo, jenže o případném nastavení kontraktu nebo podobě pojistek nepadlo ani slovo," míní.

Navíc od 1. června už nemá ani platné pracovní vízum. „NHL by asi měla páky, jak tohle vyřešit. Když ale vidím, co se v USA děje, a nemyslím jen koronavirus, tak bych řekl, že jsme odletěli včas, než se začne střílet," tvrdí obránce, jenž v NHL odehrál 877 utkání. „To je meta, které si opravdu cením. Mohl jsem to dotáhnout až k tisícovce, jenže žádnou sezonu jsem neměl plný počet zápasů. Vždycky přišlo nějaké zranění, což vyplývalo i z mého stylu hry," připouští Polák.