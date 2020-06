Překvapilo vás to hodně?

Hlavně potěšilo. Moc si toho vážím. (Kempný loni v březnu utrpěl vážné zranění stehenního svalu, ale v půlce října už znovu naskočil do ostrých zápasů - pozn.).

NHL oznámila otevření tréninkových kempů na 10. července. Už víte, kdy se budete do zámoří vracet?

Zatím se otevřela tréninková centra, kde se bude trénovat ve skupinkách po šesti lidech, ale je to všechno dobrovolné. A já tady mám výborné podmínky pro přípravu. Určitě budu chtít zůstat co nejdéle doma.

Bavíte se s dalšími českými hráči v NHL, jestli mají podobné plány?

Předběžně jsme mluvili s Kubou Voráčkem a s klukama, kteří jsou teď v Česku, že bychom do zámoří letěli všichni společně.

Takže český speciál?

Voras něco takového naznačoval. Problém je v tom, že když poletíme komerční linkou z Evropy do Ameriky, tak budeme muset být 14 dnů v karanténě, což nikdo z nás nechce, to by pak všechen trénink přišel vniveč. Voras to asi bude dávat dohromady, abychom v té karanténě nemuseli být.

Jste tyto dny ve velkém zápřahu?

Snažím se využít čas, který je. Přípravu řeším vždycky den předem s kondičním koučem, kdy bude ten hlavní trénink v posilovně a podle toho si naplánuju tenis a další doplňkové věci.

Na led se dostanete?

Chodíme s klukama dvakrát týdně do Letňan. Oni tomu říkají 'Veteráni'. Je tam spousta hráčů z různých evropských soutěžích i z NHL: Voras, Pasta (David Pastrňák), Kuba Vrána. Hokej má docela úroveň, hrajeme turnaje čtyř týmů, každý má dvě pětky. A je to super.

Minulý týden jste si byl zahrát na Štvanici tenis s Davidem Pastrňákem. Kdo je lepší?

Hrajeme spolu docela vyrovnaně. Baví mě to, vždycky se trochu proběhneme. Já hraju skoro každý den, pro nás hokejisty je to výborný doplňkový sport. Na Štvanici jsme s Pastou měli jen hodinku, tak jsme si dali takový prodloužený set na devět gamů. Sázíme se, abychom měli trochu motivaci navíc. Ale ještě jsem nad Pastou nevyhrál, takže nemůžu říct, že jsem lepší.

Po příletu z Washingtonu jste nějakou dobu trávil v Českém ráji. Jaké to bylo?

Mám to štěstí, že rodiče od přítelkyně tam mají krásnou chalupu a byl to takový detox od všech telefonů, internetu... Jen příroda a práce na zahradě. Hodně jsem si u toho odpočinul. Jezdíme tam rádi, je tam klid, pohoda.

Váš spoluhráč z Washingtonu Radko Gudas prohlásil, že by sezonu raději ukončil, než aby se riskovalo kvůli penězům zdraví hráčů. Co jste na to říkal?

Četl jsem Gudyho vyjádření a souhlasím s jeho výroky. Ale tohle my prostě neovlivníme. To je otázka vyšších míst a na to jsme my hráči malí páni. Formát, kterým se má hrát, odsouhlasily Hráčská asociace i NHL, takže už je zbytečné k tomu něco říkat.

Žádných komplikací se už nebojíte?

Určitě je tam spousta otazníků a věcí, co se budou řešit za pochodu a budeme si na ně muset zvyknout. Všichni jsme hráli naposledy bez diváků v dorostu, ale důležité je hlavně zdraví nás všech. Já věřím, že tyhle věci budou pohlídané.