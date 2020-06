Už koncem tohoto týdne by podle několika zámořských novinářů mohla hokejová NHL oficiálně oznámit dvě města, která budou hostit zápasy play off, jehož se letos zúčastní netradičně 24 týmů.

T-Mobile Arena v Las Vegas by měla být jedním ze dvou stadionů hostících play off NHL.

Zájem hostit boje o Stanley Cup už dříve projevily Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Pittsburgh a kanadská města Toronto, Vancouver a Edmonton. Jedno město bude vybráno pro vyřazovací část Východní, druhé pro Západní konference.

Podle posledních zpráv ze hry vypadl Columbus, vícero zámořských žurnalistů tvrdí, že jedním z vybraných měst bude Las Vegas. Tyler Yaremchuk z TSN 1260 se nechal slyšet, že druhým dějištěm by mohl být Vancouver, který by byl domovem pro týmy ze Západní konference.

NHL zároveň přistoupila ke dvěma změnám vyplývajícím ze současné situace. Dosud mohly týmy v rámci druhé fáze návratového procesu trénovat na ledě maximálně v šesti hráčích. Od úterý se tento počet zdvojnásobí.

Vedení ligy se zároveň předběžně domluvilo s hráčskou asociací NHLPA na prodloužení platnosti končících hráčských smluv. Ty za normálních okolností platí do konce června a od 1. července se z hokejistů stávají volní hráči. V aktuálním ročníku by smlouvy měly platit až do konce října.

Představa NHL je taková, že 10.července by měly odstartovat tréninkové kempy, na konci července by pak mělo začít play off.