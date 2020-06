Už zítra letí obránce Radko Gudas do Washingtonu, kde bude muset podstoupit povinnou karanténu, aby mohl 10. července naskočit do tréninkového kempu Capitals před play off NHL. Přesto neodmítl účast na Kubota tenisovém Hokejka Cupu, kde si zahrál ve čtyřhře se švagrem Michalem Neuvirthem. K úspěchu jim ale nepomohlo ani silné rodinné zázemí.

Sám jste se označil za slabší článek vašeho deblu, jak vám to na berounské antuce šlo?

Porážek bylo víc, než bychom chtěli. Michal je skvělý tenista, ale já na kurtu dlouho nestál, takže pro mě to byl dost trpký křest ohněm. Švára mi hodně pomáhal, všechny gamy jsme získali díky němu, já se snažil všechno oběhat a on si to odehrál, mým přáním bylo hlavně mu to moc nekazit. Jsem rád, že dorazili naši blízcí, už se nám ty společné chvíle krátí. V podstatě hned po tenise začínám balit.

Rodinu za oceán neberete?

Nemyslím, že by bylo rozumné rodinku vystavovat riziku a tahat ji někam, kde by stejně museli být všichni zavření. Bude to pro nás sice těžký odloučit se na tak dlouhou dobu, ale pro moje nejbližší je určitě lepší zůstat v Česku, kde ta situace není aktuálně tak zdravotně nebezpečná jako v USA. NHL je ale pro dohrání v březnu přerušené sezony ochotna obětovat vlastně všechno a bohužel v tomto směru vůbec nemyslí na hokejisty s rodinami, což je smutný.

Bylo složité najít v této době letecký spoj do hlavního města USA?

Ani tak ne. Pořád do Ameriky něco lítá, i když těch spojů rozhodně není tolik jako před koronou. Sice ne přímo z Prahy, ale po otevření hranic se zeměmi Evropské unie to bylo už jednodušší, po domluvě s Capitals a potřebném papírování se našla vhodná trasa, přičemž letenek je k dispozici kupodivu dost. Uvažovalo se i charteru pro všechny české hráče, ale každý klub si záležitosti příjezdu hráčů řeší jinak podle svých infekčních doktorů a od toho se vše odvíjí.

Jaké jste dostali zprávy z Washingtonu?

Přileťte a půjdete do karantény, to je všechno, co víme. Dostali jsme termín, kdy nejpozději musíme být na místě, takže s Michalem Kempným a Jakubem Vránou cestujeme společně, ale jinak nic není pevně dané. Pokud by se mělo konferenční play off hrát v jednom místě, tak zatím ani nevíme kde. Celkově je tam hodně věcí neznámých, hlavně hráčská asociace ještě bude hlasovat, jestli se vůbec začne o Stanley Cup bojovat. Takže můžeme být za týden zpátky nebo tam taky strávíme tři měsíce v izolaci.

Chce se vám osobně vracet do zámoří po čtyřměsíční pauze od hokeje?

Je to hodně zvláštní, najednou máme uprostřed léta naladit největší formu. Snažím se to vzít ale maximálně profesionálně, prostě mám v zámoří práci, která mě živí. Všichni hráči musí poslechnou a přiletět tam.

Našel jste způsob, jak nastavit hlavu na nezvyklou situaci?

Nepřemýšlet vůbec nad tím. Až budeme v nějaké svojí bublině, už to bude snad jednodušší, ale teď těsně před odletem je situace pro mě vůbec nejtěžší. Je kolem všeho hodně neznámých, spoustu věcí si ani nedokážeme představit a k tomu všemu se má hrát úplně bez diváků, pro něž se hokej dělá. Obtížnější podmínky pro hokej jsem za celou kariéru nezažil.

Dokážete odhadnout, jak může play off vypadat?

NHL moc tlačí na jeho odehrání kvůli televizním právům, bohužel prachy vládnou světem. Doufám, že nám dva týdny v kempu budou stačit na nějaké sehrání, ale i tak to bude dost loterie. Uvidíme ale, jaká dohoda se pro rozjetí soutěže odhlasuje.

Chcete, aby hráči za přistoupení na ni něco získali?

Přeju si, abychom při vyjednávání o restartu soutěže vymačkali co nejvíc i pro sebe a třeba si dali jako podmínku, že nás NHL pustí na olympiádu do Pekingu. Když jsem sledoval týmové chaty, tak se názory dost různí, takže to hlasování vidím úplně otevřené.