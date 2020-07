Pokračování NHL je zatím stále v nedohlednu, probíhají spíše zprávy o tom, kdo z hráčů chytil koronavirus a jak je v Americe pandemie k nezastavení, ale v klubech už se také rozjela příprava na play off. Zatím je to ovšem jen pozvolný rozjezd, o nějakých přípravných kempech není řeč.

Do tréninku se pustili i hráči Bostonu. Včetně obou slovenských matadorů. Halák byl při jedné z akcí už takřka překonán, ale ukázal velkou předvídavost a vytáhl efektní zákrok. Pětatřicetiletý strážce branky zaskočil všechny. Střelec se chytal za hlavu, dobře se ale pobavil, jak je patrné z obrázků, gólmanův hvězdný krajan Zdeno Chára.

A jak to bude s dohráváním. Vše se rýsuje jen v nepříliš zřetelných obrysech. Vedení NHL zúžilo počet měst, která připadají do úvahy jako dějiště play off. Zůstaly Toronto, Edmonton, Las Vegas a Chicago.

Základní část se - jak je již známo - dohrávat nebude, play off čeká netradičně na 24 týmů, po dvanácti z každé konference.