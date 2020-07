Celý červen chodil útočník Martin Nečas na led v Telči, domácí hokejovou přípravu si často zpestřoval i na tenisových kurtech. V posledních dnech ale usilovně balil na cestu do Ameriky a 6. července společně s českým spoluhráčem Petrem Mrázkem odletěl do Raleigh, kde má přesně za týden začít kemp hokejistů Caroliny před play off NHL.