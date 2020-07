Kdy přidá další zápasy v nejslavnější hokejové lize? Otázka, na kterou nemá nyní odpověď český obránce Detroitu Filip Hronek. Ve dvaadvaceti letech má na kontě 111 utkání, ve který si připsal 54 bodů. I když je léto, hokej v zámoří bude teprve vrcholit, a to kvůli pandemii koronaviru. Rudých křídel se ale play off netýká, skončila u dna Atlantické divize.

Hronek se tak může připravovat na další ročník NHL, případně také na českou extraligu. "Teď jsem zase na začátku. Dal jsem si asi tři týdny volna a začal znovu. Budu trénovat, než se rozjede nová sezona, nikdo ale neví, jak to přesně bude, uvidíme," rozpovídal se reprezentační bek pro mountfieldhk.cz.

Když se ohlédne za zámořským ročníkem, nejde o pěkný pohled. Detroit byl nejhorší, v 71 zápasech získal 39 bodů, inkasoval 267 gólů, což je nejhorší statistika ze všech mužstev.

Filip Hronek v pozici letícího hráče v utkání s Finy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Určitě není příjemné být na dně tabulky a ten konec byl taky divný. Byli jsme ve Washingtonu a tam nám řekli, že hrát nebudeme. Měli jsme zůstat v Americe, že se to snad za 14 dní rozjede. Asi po týdnu a půl jsme se dověděli, že se liga přerušuje a můžeme letět domů, jestli chceme," okomentoval Hronek vynucené přerušení soutěže, do které zasáhla nemoc covid-19.

V 65 zápasech základní části dosáhl na 31 bodů (9+22). Vzhledem k tragické bilanci klubu si připsal také 38 minusových bodů.

„Spokojenost tam moc být nemůže, protože se hodně prohrávalo a fakt to není příjemné. Nějaké zápasy to bylo lepší, nějaké horší, ale furt se chci posouvat a zlepšovat ve všech směrech, pořád je na čem pracovat. Jako mužstvo jsme se v tom plácali a fakt není lehké se z toho dostat. Deka tam byla hodně velká a bohužel jsme si s tím nějak nedokázali poradit," přiznal Hronek bídu předchozích měsíců.

Co bude v následujících měsících, neví. Ve hře je i možnost startu v Evropě. A to přímo v klubu, ve kterém vyrostl.

„Když ta možnost bude, určitě si budu chtít zahrát. Mně se nikam jinam do Evropy chtít nebude, takže je to jednoduché, Hradec je ideální," přiznal Hronek, který v přípravě na led vyjede právě s hradeckými hokejisty. "Máme dobrou partu, s klukama se znám a je super zase je vidět po celé sezoně. Zahrajeme si, je sranda a je to takové uvolněné," dodal obránce, který radosti v sezoně 2019/2020 moc nezažil.