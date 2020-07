Společně se čtyřiadvacetiletým odchovancem Plzně jsou v nominaci beci Quinn Hughes (20) z Vancouveru a Cale Makar (21) z Colorada. V jejich konkurenci se Kubalík za favorita hlasování nepovažuje.

„Já v jejich věku pomalu nemohl hrát za áčko extraligu a oni v NHL režírují první přesilovku. Taky bych volil jednoho z nich. Za klasického nováčka se vlastně ani nepovažuju," řekl Kubalík v rozhovoru Právu.

Kandidáti na Calder Trophy Jméno Klub Zápasy Body Góly Asistence Quinn Hughes Vancouver 68 53 8 45 Dominik Kubalík Chicago 68 46 30 16 Cale Makar Colorado 57 50 12 38

Do nejlepší ligy světa odcházel až po angažmá ve Švýcarsku, mezitím si stačil zahrát na dvou světových šampionátech a olympiádě. V premiérové zámořské sezoně oslnil třiceti góly, žádný jiný nováček takovou střeleckou fazónu neměl. Kubalík byl chválen za skvělé bruslení, výběr místa před brankou i rychlou adaptaci na nový styl.

„Určitě jsem nebyl tak vyjukanej. Když můžete hrát na mistrovství světa s kluky, jako je Kuba Voráček, Gudy (Radko Gudas), Frolda (Michael Frolík) nebo Kovárna (Jan Kovář), tak vám to něco dá, to je jasný," řekl Kubalík, který od pondělí naskočil do tréninkového kempu Blackhawks. V srpnu jeho tým v obnovené sezoně NHL čeká předkolo play off proti Edmontonu.

O Calder Trophy rozhodují v hlasování členové zámořské Asociace profesionálních novinářů. V roce 1990 ji získal 31letý Sergej Makarov z Calgary. Od další sezony se změnila pravidla, aby vítězem nebyl hráč starší, než kterému je v nováčkovské sezoně 26 let.

Dominik Kubalík z Chicaga v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

V roce 1998 skončil v nováčkovském plebiscitu třetí Patrik Eliáš, o rok později Milan Hejduk a v roce 2001 Martin Havlát. Před šesti lety byl na druhém místě Ondřej Palát. Trofej pro nejlepšího nováčka ale Čechům stále uniká.

Změní to v roce 2020 Kubalík?

Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra získá jeden z trojice Bruce Cassidy (Boston), John Tortorella (Columbus) a Alain Vigneau (Philadelphia).