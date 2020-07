První dva dny po startu přípravného kempu na ledě chyběl, takže někteří fanoušci měli obavy, jestli je David Pastrňák v pořádku. Ve středu se jim dostalo uklidnění, když havířovský odchovanec trénoval s malou skupinou spoluhráčů Bostonu. Nejlepší střelec základní části NHL (spolu s Alexandrem Ovečkinem) se nemohl připojit dřív, neboť po návratu do zámoří musel kvůli nastaveným pravidlům do karantény.

„Pasta je vždycky v dobré kondici, proto jsem si jistý, že dělal přesně to, co potřeboval, aby se v ní udržel," nevidí hlavní trenér Bruins Bruce Cassidy problém, že Pastrňák, stejně jako jeho spoluhráč a krajan Ondřej Kaše, se do tréninkového procesu oproti zbytku týmu zapojil o dva dny později.

Zatímco Pastrňák s Kašem se ve středu proháněli po kluzišti, většina hráčů měla po prvních dvou ostřejších trénincích volnější režim a na led nemusela. Ve čtvrtek ale už chce mít Cassidy celý tým pohromadě.

„Hráče jsme nemonitorovali každý den. Ale Pasta vypadá dobře. Předpokládám, že se rychle dostane do rytmu," míní kouč Bruins, kteří díky postavení v tabulce po základní části nemusejí po restartu soutěže do předkola play off, ale čekají je zápasy o nasazení do 1. kola vyřazovacích bojů.

Play off NHL odstartuje 1. srpna a Pastrňákovi se před jeho startem dostalo velké pocty. Dvanáct redaktorů oficiální stránky soutěže hlasovalo o nejlepším pravém křídelníkovi z týmů, které čeká vyřazovací část.

A čtyřiadvacetiletý český forvard celému žebříčku šestnácti hokejistů kraluje! Hned polovina z hlasujících žurnalistů ho zařadila na první místo a v celkovém součtu získal o dva body více než druhý Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay.

TOP 16 pravých křídel letošního play off podle nhl.com 1. David Pastrňák Boston 182 bodů 2. Nikita Kučerov Tampa Bay 180 3. Patrick Kane Chicago 175 4. Mikko Rantanen Colorado 135 5. Mitch Marner Toronto 130 6. Mark Stone Vegas 127 7. Blake Wheeler Winnipeg 123 8. Patrik Laine Winnipeg 90) 9. Vladimir Tarasenko St. Louis 87 10. Andrej Svečnikov Carolina 63 11. Jakub Voráček Philadelphia 56 12. T.J. Oshie Washington 46 13. Brock Boeser Vancouver 40 14. Travis Konecny Philadelphia 37 15. Phil Kessel Arizona 35 16. William Nylander Toronto 32

Do elitní šestnáctky se dostal i další Čech, jedenáctá pozice patří útočníkovi Philadelphie Jakubu Voráčkovi.