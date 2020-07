Český hokejový gólman David Rittich začal sezonu NHL jako jednička brankoviště Calgary, před dohrávkou zámořské ligy přerušené pandemií koronaviru ale jistotu místa v zahajovací sestavě nemá. Flames dopředu avizovali, že při volbě brankáře budou postupovat stejně jako u hráčů v poli - v sérii kvalifikace do play off proti Winnipegu dostane přednost ten, jemuž lépe vyjde přípravný kemp.

Sedmadvacetiletý jihlavský rodák Rittich už zasáhl v NHL do 115 utkání, ve všech případech šlo ale o zápasy základní části. Ve vyřazovacích bojích dosud na premiéru čeká. Nyní proto potřebuje, aby předčil v přípravě parťáka Cama Talbota. "Je to jednoduché - chytat bude ten, který bude nejlepší během našeho kempu," prohlásil ve středu kouč Geoff Ward.

První duel série na tři vítězství proti Jets čeká Flames 1. srpna v hale Rogers Place v Edmontonu, které je centrálním místem pro dvanáctku týmů Západní konference. Kemp začal v pondělí, pro všechny bez rozdílu na stejné startovní čáře.

"Hned na začátku jsme všem klukům, kteří přijeli na kemp, řekli, jak se budeme rozhodovat. To aby bylo jasno. Vybereme z nich dvacet nejlepších a ti pak budou hrát. Zápasy mezi sebou, také pak ten jeden přípravný (28. července proti Edmontonu), všechny tyto věci sehrají při našem rozhodování velkou roli. Taková je naše filozofie," vysvětlil Ward.

Rittich dostal v sezoně větší prostor, o něco lepší statistiky měl ale Talbot, který se s vedením kanadského celku dohodl loni 1. července na jednoleté smlouvě.

"Myslím, že každý gólman chce chytat v play off. Každý po tom v průběhu sezony touží. Je na trenérovi, jak se rozhodne a koho vybere. Na nás s Camem je, jak tvrdě budeme pracovat a jak budeme na vyřazovací boje připravení. Poslední slovo pak bude mít trenér," konstatoval Rittich, jenž loni při nepovedené sérii 1. kola play off s Coloradem (1:4 na zápasy) kryl po celou dobu záda zkušenějšímu Miku Smithovi.

"Každý chce hrát. A stejné je to i v mém případě. Právě teď je přede mnou dosud největší příležitost, abych byl v play off tím gólmanem v zahajovací sestavě a připsal si konečně pár zápasů i v této fázi, čímž bych zároveň získal i další zkušenosti. Pevně věřím, že je před námi v play off dlouhá cesta," přál si Rittich.

Lze očekávat, že nebude úplně snadné naskočit do důležitých bitev po tak dlouhé herní odmlce. "Těžko říct, jaké to bude naskočit zase zpátky do těch zápasů s tak velkou intenzitou. Každopádně to bude pro každého hráče stejné. Já každopádně chci získat zpátky takový ten svůj vnitřní hokejový pocit. To je pro mě ta nejdůležitější věc," podotkl Rittich.

"Máme tu dva dobré brankáře, o nichž si myslíme, že jsou schopni pro nás vychytat v zápasech vítězství. Z mého pohledu jsme proto v dobré pozici, protože oba mohou chytat. Jednoho budeme muset dát do branky 1. srpna v zápase číslo jedna. Ale do 1. srpna může padnout ještě asi tak sedmačtyřicetkrát otázka, který z nich to bude. Uvidíme, jak to všechno půjde. A až se rozhodneme, neznamená to, že přehlížíme toho druhého, což jsme ukázali i v sezoně. Tým se cítí dobře, ať má za zády kohokoliv z nich dvou," prohlásil generální manažer týmu Brad Treliving.