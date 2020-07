Protože týmy mají zakázáno podávat jakékoli informace o důvodech absence svých hráčů, u většiny tak není známá příčina, proč na ledě chyběli. To ale není Pastrňákův případ...

Jak informoval jeho agent J.P. Barry, čtyřiadvacetiletý havířovský odchovanec se po návratu do zámoří dostal do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra aktuální sezony NHL sice covid-19 nemá, byl ale umístěn do karantény a zatím není jasné, jak dlouho v ní bude muset zůstat.

Devět hráčů Bostonu, kteří v sobotu nemohli trénovat: Brankář: Tuukka Rask Obránce: Torey Krug Útočníci: David Pastrňák David Krejčí Ondřej Kaše Nick Ritchie Charlie Coyle Sean Kuraly Chris Wagner

Když se zámořští novináři ptali Brada Marchanda, jak velkou komplikací je fakt, že jeho spoluhráč z elitní útočné formace Bruins nemůže se zbytkem týmu před začátkem play off trénovat, kanadský forvard na chvíli zvážněl. Ale opravdu jen na chvíli.

„Víte, ty důvody Pastovy absence, které mi tu říkáte, jsou pro mě celkem novinky," začal Marchand odpovídat s vážnou tváří. Pak se ale rozesmál.

„Myslel jsem, že prostě má několik dní kocovinu," rozesmál se během rozhovoru s vybranými žurnalisty přes aplikaci Zoom.

„Je to smůla, když nám schází v této době, ale obávám se, že taková je teď realita. Týmy budou prostě muset být odolné a nějak se s tím vypořádat," dodal už vážně Marchand.