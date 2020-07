Když v sobotu chyběl na ledě při tréninkovém utkání hokejistů Philadelphie, vyvolalo to mezi fanoušky a novináři vlnu otázek. Co se děje s Jakubem Voráčkem, když se předchozí čtyři dny s týmem normálně připravoval? Spekulace přiživil i fakt, že kluby NHL nesmějí v době dohrávky sezony zveřejnovat informace o testech na koronavirus ani o absencích z důvodu zranění či nemocí svých hráčů. V neděli se ale situace ohledně třicetiletého útočníka Flyers vysvětlila.

„Jakub Voráček se nemůže zúčastnit sobotního tréninkového utkání," museli dokola opakovat zástupci Philadelphie včetně generálního manažera Chucka Fletchera a kvůli nastaveným pravidlům se schovávali za formulku, že hráč je "zdravotně nezpůsobilý k účasti".

Proto vznikaly dohady, jestli třeba Voráček neměl pozitivní test na covid-19, nebo zda nepřišel do kontaktu s nakaženou osobou tak, jako bostonský David Pastrňák, který je aktuálně v karanténě.

V neděli už však mistr světa z roku 2010 normálně bruslil na ledě se svými spoluhráči. Když se ho následně novináři ptali na důvody jeho absence, bylo vidět, že Voráčkovi spekulace v médiích nebyly zrovna po chuti.

„Cítím se dobře. Proč se ptáte?" reagoval na dotazy novinářů. „Kluci, vy tak panikaříte, že to ani není vtipné, ku... Děláte z toho, jako by to vypadalo, že umírám... Všechno je v pořádku," prohlásil Voráček a vysvětlil svou sobotní neúčast.

V pátek totiž podstoupil test na covid-19, jenže jeho výsledky se opozdily, a navíc se vrátily neprůkazné. A pokud výsledky testu nejsou dostupné do 24 hodin, hráči by se neměli připravovat společně se zbytkem týmu. Voráček proto o den později podstoupil další test, který byl negativní, takže jeho návratu na led nic nebránilo.

Jakub Voráček.

Vlastimil Vacek, Právo

„Byl jsem trochu naštvaný, že jsem sobotní tréninkový zápas zmeškal, protože čím víc jich absolvujete, tím lépe pro vás. Ale prostě je to tak, jak to je, a nic s tím neudělám," zakončil.