Prestižní cenu pro nejužitečnějšího hokejistu základní části získá někdo z tria Leon Draisaitl (Edmonton), Nathan MacKinnon (Colorado), Artěmij Panarin (NY Rangers). Tedy stejná jména, která byla nominována i na Ted Lindsay Award, o níž v hlasování rozhodují sami hráči.

Pastrňák v ročníku 2019–2020 předváděl životní výkony, nebýt přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru a následného předčasného ukončení základní části, překonal by zásadní mety. I tak v 70 utkáních dokázal nastřílet 48 gólů a celkem nasbíral 95 bodů.

„Je to škoda. Vždycky jsem chtěl dát 50 branek za sezonu, ale ještě víc mě mrzí těch sto bodů. Když se to někomu povede, to už něco znamená,“ litoval Pastrňák.

Ve 24 letech se stal klíčovou postavou prvního útoku Bruins. Dávno už není hráčem, který jen těží ze souhry spoluhráčů Patrice Bergerona a Brada Marchanda. Dokázal se zlepšit i defenzivně, o čemž svědčí i 21 kladných bodů v hodnocení plus/minus, což je Pastrňákova nejlepší cifra v kariéře.

„Kromě tradičních kousků v ofenzívě hodně zamakal na obraně, je zodpovědnější,“ tvrdil kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Novináři to viděli jinak

Jenže v očích členů Asociace profesionálních novinářů, která o Hart Trophy rozhoduje, měli větší přínos pro tým jiní.

V první řadě Draisaitl, který jako jediný během zkrácené sezony překonal stobodovou hranici (43+67) a druhého ve statistikách spoluhráče Connora McDavida za sebou nechal o 13 bodů.

„Snad jsem už všechny přesvědčil, že můžu hrát na špičkové úrovni i bez Connora,“ řekl Draisaitl, který se s McDavidem potkával na ledě jen v přesilovkové formaci a při jeho absenci táhl Oilers na ramenou.

Druhým kandidátem je MacKinnon, před šesti lety nejlepší nováček soutěže, jenž se vyprofiloval v tahouna Colorada. Už před dvěma lety byl v hlasování o Hart Trophy druhý za Taylorem Hallem z New Jersey.

„MacKinnon byl ve všech zápasech ten, který nám ukázal cestu a vzal to na sebe. Suverénně je to náš nejužitečnější hráč,“ řekl pro Sport.cz gólman Avalanche Pavel Francouz. Kanadský útočník skončil v bodování pátý (35+58).

Třetím uchazečem pak je ruská hvězda Rangers Panarin. Po pěti letech v NHL sice stále ještě používá při rozhovorech s novináři tlumočníka, ale jeho přínos pro newyorský tým byl nevyčíslitelný.

Vedle 32 gólů a 63 asistencí měl v hodnocení plus/minus 36 kladných bodů. Lepší cifru v základní části měl už jen bek Colorada Ryan Graves (+40).

Hart Trophy se v NHL uděluje od roku 1924. Jejími držiteli se v historii stali pouze dva Češi: Dominik Hašek v letech 1997 a 1998, Jaromír Jágr slavil v roce 1999.

Nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL byl také dosud posledním Čechem mezi trojicí finalistů. V roce 2006 skončil Jágr druhý za Joem Thorntonem (San Jose). O deset let později se ještě vyšvihl na sedmou příčku...