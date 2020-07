Za pár dnů se mají znovu rozběhnout zápasy, co na to říkáte?

Nevím, jestli je nutnost dohrávat ligu, ale přiznám se, že mě to nijak nepřekvapuje. Jsem každopádně rád, že jsem něco podobného sám nezažil, protože po dvou třech měsících pauzy dohrávat teď v létě hokej... Myslím, že pro hráče není jednoduché najít motivaci.

Byť se bude rovnou bojovat o Stanley Cup?

Ano, to je určitě velká motivace. Ale pořád je léto. V létě se v Americe hraje baseball, hokej tam nepatří. Nedovedu si to pořád představit, jsem v tomhle napůl skeptický. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jak se k tomu postaví fanoušci.

Jste hodně zvědavý na jejich odezvu?

Nehrajete v Buffalu, New Yorku, Bostonu nebo v Montrealu, ale pouze na dvou místech. V televizi sice uvidí hrát svůj tým a jeho hráče, ale ti budou hrát tři tisíce mil od nich. Bude chybět kontakt. Hráči budou někde zavření a pak odehrají zápas v hale, kde nejsou v hledišti žádní lidé. Ale chápu dokončení soutěže z finančního hlediska, protože se sníží finanční ztráty a je důležité pro všechny hráče a majitele, že partneři a sponzoři do toho nějaké peníze nasypou. Ale hokej není sport na letní prázdniny.

Změna hracích termínů ale postihne i příští ročník. Začátek nového se posune až na prosinec a boje o Stanley Cup by tedy znovu proběhly až v létě...

Já jsem konzervativní typ člověka a nemám rád takové zásadní změny. Jsem prostě přesvědčený o tom, že hokej je zimní sport. Vždy jsme začínali sezonu v září a končili obvykle v květnu, i když finále Stanley Cupu zasahovalo i do června. Tento zaběhnutý rytmus bych jen nerad měnil. Dnes ale těžko predikovat, co se stane. Já hlavně držím palce, aby se mohla na podzim rozběhnout liga a lidé především mohli chodit na hokej, protože bez diváků by byl velice smutný.