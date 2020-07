Dvaadvacet českých hokejistů zůstalo v kádrech klubů NHL, které se v neděli přesunuly do dvou dějišť pokračování soutěže Toronta a Edmontonu. V přípravě na obnovení sezony po březnovém přerušení základní části kvůli koronaviru bylo zástupců tuzemského hokeje o jednoho více, ale Jakub Škarek z New York Islanders se jako čtvrtý brankář nevešel do konečného výběru. V tom mohou mít celky maximálně 31 hokejistů.