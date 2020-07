Pastrňák nastoupil stejně jako jeho parťák Ondřej Kaše očekávanou čtrnáctidenní karanténu po příletu z České republiky, jenže ještě než úplně vypršela, byl si se svým českým spoluhráčem zabruslit v Maldenu i s amatéry mimo oficiální tréninkový program Bostonu. Tím však porušili protokol NHL a oba museli nastoupit karanténu znovu.

„Zaprvé, nikdy během té doby jsem nebyl nemocný, takže jsem neudělal nic špatně. Byla to tedy pro mě tvrdá rána. Bohužel po tom, co se stalo, jsem musel být nějaký čas mimo. Protokol říká, že se v takovém případě musí do karantény, tak jsem byl doma. Nemohl jsem s tím nic dělat,“ vysvětloval český snajpr novinářům v zámoří.

.@pastrnak96 on returning to practice yesterday: "It was a really long month. Really happy that thing is over and I’m finally back with the guys." pic.twitter.com/HMAMQLQQlL — Boston Bruins (@NHLBruins) July 28, 2020

Je mu jasné, že uškodil nejen sobě, ale i celému týmu, protože patří ke klíčovým útočníkům Bruins a se svými parťáky z útoku se nemohl během přípravy dostatečně sehrát a obnovit herní návyky.

„Samozřejmě na sebe beru plnou odpovědnost za svoje činy. Omlouvám se, ale jsem hlavně rád, že jsem zpátky a cítím se dobře,“ pokračoval.

Nejlepší střelec základní části NHL, který v 70 zápasech nastřílel 48 branek a společně s Alexandrem Ovečkinem se podělil o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy, také přiznal, že neprožíval v posledních týdnech zrovna lehké období.

David Pastrňák už se těší na restart NHL.

„Abych byl upřímný, bylo to dost těžké. 28 dní v karanténě. Nejhorší bylo, že jsem byl celou dobu zdravý, ale nemohl jsem nic dělat. Bylo to hodně frustrující, ten měsíc byl strašně dlouhý. Teď jsem šťastný, že je to za mnou a můžu tady zase s klukama být,“ těšil se z návratu.

Odpověď na to, jak se cítil, když znovu vyjel na led, nebyla nijak překvapivá: „Byla to velká zábava. Čekal jsem na to dlouho a pocity jsem měl skvělé.“

Pastrňák se zapojil už i do doprovodného sportovního dění, když se na stadionu pustil také do pingpongového zápasu na jeden set s Davidem Krejčím, který však vyhrál zkušenější ze dvou Čechů 21:16. Žádné nové zprávy zatím z tábora Bruins neprosákly o Ondřeji Kašem, který do Toronta zatím neodcestoval.

Pastrňák evidentně ani v karanténě neztratil nic ze svého naturelu. Už po krátkém pobytu v Torontu stihl popíchnout hvězdu kanadského showbusinessu Justina Biebera, který coby rodák z provincie Ontario patří k zarytým fanoušků místních Maple Leafs.

Fotku ze šatny Toronta český vtipálek upravil tak, že na ní přeškrtl znak Maple Leafs a virtuálně ji poslal právě Bieberovi, jehož si dobíral i po loňském vítězství v sérii s kanadským týmem. Jeho vtípku si pochopitelně všimla i zámořská média.