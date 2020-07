„Měl dobré nohy a taky dal moc pěkný gól. Ukázal několik povedených věcí,“ hodnotil trenér Bruce Cassidy výkon havířovského rodáka, jenž má za sebou takřka měsíc dlouhou karanténu. Hovořilo se o něm jako o zdravotně nezpůsobilém, ale na ledě to nevypadalo nijak zle.

Z pohledu týmu to ovšem bylo málo. „Celé jejich formaci to úplně neklapalo a nehráli s pukem až tak dobře, jak u nich bývá zvykem. Columbus na ně zahrál dobře. Ale Pastrňák vypadal dobře na to, jak dlouho byl mimo. A to je pro nás dobrá zpráva,“ pokračoval Cassidy.

Sám Pastrňák přiznal, že mu bylo jasné, že zpočátku se asi nebude cítit nijak skvěle. „Ale myslím, že nakonec to nebylo tak špatné. Upřímně říkám, že jsem šťastný za to, že jsem mohl hrát. Čím dříve člověk naskočí do zápasového módu a odehraje nějaký čas na ledě, tím lépe,“ uvedl Pastrňák.

Prosadil se až za stavu 0:3 po polovině zápasu, kdy přímo k němu nechtěně sklepl kotouč ze vzduchu obránce Columbusu Seth Jones. Pastrňák zakončení s lehkostí zvládl.