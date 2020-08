Hokejoví fanoušci se dočkali, slavná NHL se znovu rozjela. Kvalifikaci play off rozehrála vítězně Carolina Hurricanes, když vyhrála nad NY Rangers 3:2. Šťastný vítězný zásah „Hurikánů" obstaral útočník Martin Nečas, šlo o jeho premiérový gól v play off. V dresu Chicaga řádil Dominik Kubalík, který proti Edmontonu vstřelil dva góly a přidal i tři asistence, čímž vytvořil rekord debutanta v play off. Jeho tým pak slavil vítězství 6:4.