Ještě není tak zle, ale o pohodě se v nejlepším týmu základní části NHL mluvit nedá. Hokejisté Bostonu po zpackané generálce s Columbusem vstoupili neslavně i do kvalifikační skupiny o nasazení proti Philadelphii. Z obou zápasů odešli s porážkou 1:4. A jejich elitní útok si vedl neslavně.

Obránce Philadelphie Flyers Philippe Myers (5) slaví svou trefu do sítě Bostonu, gratulovat mu přispěchal český útočník Jakub Voráček (93), jenž si u gólu připsal asistenci.

S Blue Jackets byl nejlepší kanonýr soutěže David Pastrňák aspoň jediným bostonským střelcem, s Flyers měl ale nejhorší bilanci plus/minus z celého týmu: -3.

Společně s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem přitom v základní části nasbírali dohromady 238 bodů. Po skoro pětiměsíční pauze se však pachtí v průměru.

„Věděli jsme, že této lajně nesmíme povolit žádné brejky a přečíslení. To by byl problém. Ale my jim toho opravdu moc nenechali," liboval si kouč Flyers Alain Vigneault.

Boston výrazně navýšil počet střel až v závěru nedělního zápasu, když hrál skoro čtyři minuty bez brankáře, 21letého gólmana Flyers Cartera Harta ale už nepřekonal a potupný výsledek nekorigoval.

Kouč Bruins Bruce Cassidy zatím odmítá šířit paniku. Strukturálně se mu prý výkon proti Philadelphii líbil, jen měl výhrady ke zbytečnému kombinování místo přímočarého zakončení.

Gólman Philadelphie Flyers Carter Hart (79) zneškodnil šanci útočníka Bostonu Bruins Jakea DeBruska (74).

Frank Gunn, ČTK/AP

„První lajna se tam několikrát snažila o tu přihrávku navíc. Měli hrát jednodušeji. Ale jsou jednou z nejlepších formací v NHL, takže jim nebudu radit, jak mají zakončovat," tvrdil Cassidy.

Nejspíš se projevuje Pastrňákova absence v tréninkovém kempu, kde se česká hvězda nemohla připravovat se spoluhráči kvůli karanténě.

Boston má jako vítěz Presidents' Trophy spolu s dalšími třemi nejlepšími týmy Východní konference výhodu, že na začátku kvalifikace nehraje o postup, ale jen miniturnaj o výhodnější nasazení. Skutečné play off pro něj začne až prvním kolem.

Do té doby mají Bruins ještě čas vyladit se v zápasech s Tampou Bay a Washingtonem do lepší formy. Zatím je však bostonský hokejový restart solidním zklamáním.