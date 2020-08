K postupu do 1. kola play off schází jen jedno vítězství! Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL nad New York Rangers 4:1 a vedou 2:0 na zápasy. Vítězství Hurricanes zařídil hattrickem ruský útočník Andrej Svečnikov. Winnipeg vyhrál nad Calgary 3:2 a vyrovnal sérii na 1:1 na zápasy. Ve skupině o nasazení Tampa Bay zdolala Washington 3:2 po náejzdech, za poražené si připsal jednu asistenci obránce Radko Gudas.Tým Vegas Golden Knights pak vyhrál nad Dallasem 5:3-