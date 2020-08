Dale Tallon už není v zámořské NHL generálním manažerem hokejistů Floridy. Vedení Panthers oznámilo jeho odchod po vzájemné dohodě obou stran tři dny poté, co floridský tým nezvládl sérii kvalifikace play off a podlehl New York Islanders 1:3 na zápasy. Devětašedesátiletému Tallonovi končila po sezoně smlouva.