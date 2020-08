Kouč Bostonu Bruce Cassidy si po úvodní výhře nad Carolinou pochvaloval znovunalezenou formu prvního útoku, jenže pro druhé utkání z něj vypadl klíčový muž celého týmu David Pastrňák. Jeho jméno se totiž objevilo v kolonce zdravotně nezpůsobilých hráčů. Podle stávajících pravidel NHL se nesmí zdravotní stav hokejistů komentovat.

Boston šel přesto do vedení, když stejně jako v prvním duelu pálil přesně David Krejčí. V přesilovce nenápadnou střelou z dálky prostřelil vše, co mu stálo v cestě, včetně gólmana Jamese Reimera, jenž tentokrát nahradil v báně Hurricanes Petra Mrázka.

Carolina ve druhé třetině duel otočila, do vedení 2:1 ji poslal po parádní přihrávce od Martina Nečase Andrej Svečnikov. Těsně před druhou sirénou však Bruins znovu udeřili z přesilovky, když Brad Marchand dorážkou zakončil akci, kterou rozjel Krejčí.

Hokejisté Caroliny Hurricanes Dougie Hamilton (19), Martin Nečas (88), Andrej Svečnikov (37) a Vincent Trocheck (16) oslavují vítězný gól proti Bostonu.

Chris Young, ČTK/AP

Poslední slovo ale měli Hurricanes. Ve třetí části ideálně naservíroval zpoza branky Nečas palebnou pozici pro Dougieho Hamiltona.

I týmu Vegas chyběl podobně jako Bostonu nejlepší kanonýr, Maxe Paciorettyho ale skvěle nahradil v sestavě Tomáš Nosek. Rytíře poslal do vedení 2:0, poté co nejprve zabojoval o puk u mantilu ve středním pásmu a následně sám akci do rozhozené obrany zakončil parádní trefou.

Bohužel, ani Nosek utkání nedohrál a po druhé třetině z neupřesněných důvodů ze sestavy vypadl.

Chicago ve druhé třetině dvoubrankové manko smazalo. Na 2:2 srovnával v přesilovce rychlým švihem z vrcholu mezikruží Dominik Kubalík, pro něhož to byl v play off už čtvrtý gól a celkově sedmý bod.

Hráči Chicaga Blackhawks oslavují gól Dominika Kubalíka (8) proti Vegas.

Sergei Belski, Reuters

Vegas vrátil vedení Mark Stone, ale 14 sekund před druhou sirénou opět srovnal Dylan Strome. Duel nakonec dospěl do prodloužení, v němž rozhodl před brankovištěm nikým nekrytý Reilly Smith.

Columbus se dokázal oklepat z porážky z úvodního duelu po 151 minut trvajícím maratonu. Do vedení šla ale Tampa, u úvodní branky si připsal asistenci Ondřej Palát, jehož nepřesnou střelu dorazil Nikita Kučerov.

Blue Jackets ale ještě v první třetině zápas otočili po brankách Ryana Murrayho a Olivera Bjorkstranda. Výhru a vyrovnání série pojistil Columbusu ve třetí části Alexander Wennberg.