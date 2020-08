Do Stanley Cupu vlétl ve velkém stylu, nejlepší střelec základní části NHL David Pastrňák zaznamenal vůbec první gól Bostonu v play off a výrazný podíl měl v úvodním duelu s Carolinou i na rozhodujícím Bergeronově gólu v prodloužení. Bruins si mnuli ruce, že fazona největší hvězdy je zpět, jenže hned ve druhém duelu se „Pasta“ ocitl na seznamu zraněných. Co bude s českým kanonýrem dál?