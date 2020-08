Krůček od postupu jsou hokejisté Philadelphie, v pokračování série s Montrealem vyhráli 2:0 a na zápasy vedou 3:1. V utkání prvního kola play off NHL si asistenci připsal i český útočník Jakub Voráček, podílel se na první trefě Michaela Raffla v úvodní třetině. Jeden vyhraný zápas dělí od postupu i Dallas, který vyhrál nad Calgary 2:1 a vede v sérii 3:2 na zápasy. Brankář David Rittich zůstal opět jen na střídačce Plamenů. Washington vyhrál nad New York Islanders 3:2 a snížil stav série na 1:3 na zápasy. Dvakrát se v dresu Capitals trefil Rus Alex Ovečkin. Hokejisté Vegas zvítězili nad Chicagem 4:3 a postupují do druhého kola play off. Sérii vyhráli 4:1 na zápasy.