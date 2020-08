Hokejisté Philadelphie se radují z postupu do semifinále Východní konference play off NHL, když v noci na sobotu porazili Montreal 3:2. Sérii tak ovládli 4:2 na zápasy. Jednou asistencí přispěl k rozhodujícímu vítězství také český útočník Jakub Voráček. Do dalšího kola míří také Vancouver po výhře 6:2 nad St. Louis, Canucks taktéž získali sérii v poměru 4:2. Blues tak po loňském triumfu tentokrát končí už v konferenčním čtvrtfinále.