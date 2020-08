„Jsou to hráči, kteří se nikdy nevzdávají. Pokud vám v play off nehrají dobře vaši nejlepší hokejisté, je to většinou problém. Náš problém to ale určitě není, byli vynikající. Odvedli přesně to, co od nich čekáme," pochvaloval si Cassidy, že první řada splnila úlohu té rozdílové.

David Pastrňák byl na ledě u všech tří gólů Bruins a byl vyhlášen hlavní hvězdou utkání. Do střeleckých tabulek se zapsal ve 25. minutě, kdy si v přesilové hře Krejčí trpělivě hledal v pravém kruhu vhodný čas na přihrávku, aby následně poslal puk k havířovskému rodákovi. Ten jej ranou z voleje z levého kruhu poslal za záda gólmana Vasilevského a zvýšil na 2:0.

„Věděl jsem nějakých patnáct vteřin dopředu, že mi to David pošle," usmál se čtyřiadvacetiletý Pastrňák na tiskové konferenci, na kterou dorazil netradičně v klobouku.

Útočník Bostonu David Pastrňák na tiskové konferenci po prvním zápase série druhého kola play off NHL proti Tampě Bay.

„Krejča je úžasný hráč, který skvěle vidí hřiště. Vždycky udělá to správné rozhodnutí. Dostal jsem to naprosto přesně a jen se soustředil na to, abych trefil branku. Hrajeme spolu už dlouho, nějaká ta chemie mezi námi je," pochválil Pasta svého o deset let staršího krajana, jenž bodoval už v sedmém zápase po sobě, když za toto období zaznamenal tři góly a sedm asistencí.

Pastrňák pak měl na začátku třetí třetiny prsty i v gólu na 3:0, který vstřelil Marchand po spolupráci celého prvního útoku.

Přitom kouč Lightning Jon Cooper své hokejisty na hru tria Pastrňák - Bergeron - Macrhand dlouho připravoval. Ani to ale Bleskům, kteří už ve zbytku zápasu dvěma trefami obránce Hedmana jen snížily na konečných 2:3 v jejich neprospěch, nepomohlo.

„Všichni víme, že je to skvělá formace. Teď jsme to opět mohli vidět na vlastní oči. Hrají rychle, tvrdě, nikdy nic nevypustí. Připravovali jsme se na ně, přesto se dokázali prosadit. Musíme být ještě lepší," ví šéf střídačky Tampy Bay.

Přitom po opětovném spuštění NHL po koronavirové pauze to elitnímu komandu Bruins moc nešlo a tým ve skupině o nasazení prohrál všechna tři utkání. „Vím, že někoho první zápasy trochu znepokojily, ale hrálo se jen o umístění a ve skutečnosti o moc nešlo. Jakmile začalo play off, přepnuli jsme na vyšší úroveň. Víme, jak se připravit na těžké zápasy a dokázali jsme to i dnes," uvedl Marchand.

Uznání si však zaslouží i slovenský gólman Bruins Jaroslav Halák. Ten po restartu soutěže nejprve figuroval jako dvojka, jenže poté, co tým z rodinných důvodů opustil Fin Tuukka Rask, se posunul na pozici jedničky.

Boston s ním vyhrál všechny čtyři zápasy, v tom posledním si Halák připsal 35 zákroků a zářil zejména v prostřední části hry, v níž pochytal všech osmnáct střel soupeře.

„Je to neuvěřitelný gólman," smekal Pastrňák. „Jaro má spoustu zkušeností, odchytal mnoho těžkých zápasů. Je pro nás moc důležitý a my se mu snažíme pomoci, jak jen to jde," uzavřel český útočník.