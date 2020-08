Bývalá ruská brankářská star Ilya Bryzgalov nechápe, proč se odložily hned čtyři souboje play off severoamerické NHL a proč se organizace připojuje k protestům, které v souvislosti se střelbou na Afroameričana Jacoba Blakea, opět hýbou Spojenými státy. "Není tu žádnán spojitost mezi zápasy NHL a střelbou ve Wisconsinu," nebere si jako jeden z mála servítky Bryzgalov.

"Po dlouhých debatách a diskuzích zastávají hráči NHL názor, že je potřeba udělat krok zpátky a odložit dnešní a zítřejší utkání programu play off ". Tak znělo oficiální prohlášení ligy, které tak na poslední chvíli změnilo program dychtivých fanoušků po napínavých zápasech play off.

Jako jeden z mála se poměrně ostře ohradil proti tomuto odložení zápasů účastník třech olympijských her a dlouholetý gólman zámořských celků Rus Ilya Bryzgalov.

Bývalý ruský hokejový brankář Ilya Bryzgalov.

twitter/ Ilya Bryzgalov, Twitter

"Nevidím žádnou spojitost mezi střelbou, o které mimo jiné víme velmi málo, a hokejem. Jak může být organizace NHL spojována s protiprávním chováním policisty ve Wisconsinu?" řečnicky se ptá dnes 40letý Bryzgalov.

Přidal se i Bure

"Už jsem unavený z tohohle zpolitizovaného problému. Copak na životech Jihoameričanů nebo Asiatů nezáleží? Je opravdu absurdní hledat konexe mezi hokejem a tímto hnutím," nešetří kritikou na poslední vývoj ve Spojených státech známý brankář, který jenom v podstatě souhlasil s podobným vyjádřením jiného slavného ruského hokejisty, Pavla Bureho.

Ten se nechal slyšet, že to, co se v současné době děje v Americe, je naprostá hysterie a absolutně nechápe, proč by se měl někdo omlouvat...

K vyjádření solidarity s rasovou diskriminací se postupně přidává většina zámořských sportovních organizací. Na přípravněm turnaji ATP a WTA v New Yorku se například jeden den nehrálo, zápasy odkládá také basketbalová NBA.