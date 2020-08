Loňský finalista Stanley Cupu je ve velkých problémech. Hokejisté Bostonu prohráli ve druhém kole play off s Tampou Bay už třetí duel v řadě, v sérii prohrávají už 1:3 na zápasy a jediná porážka je tak dělí od konce sezony. Vítězství Blesků 3:1 ve čtvrtém utkání řídil český útočník Ondřej Palát, jenž vstřelil první dva góly a skóroval už ve třetím utkání za sebou. Po zásluze byl vyhlášen první hvězdou střetnutí. O něco lépe je na tom v Philadelphia s Jakubem Voráčkem v sestavě, ta zatím po druhém neúspěchu prohrává s Islanders pouze 1:2 v sérii.

V pěti zápasech série prvního kola proti Columbusu posbíral frýdeckomístecký odchovanec Palát jen bod za asistenci, proti Bostonu je ale z devětadvacetiletého útočníka klíčová postava Lightning. Druhý duel rozhodl v prodloužení, v tom třetím se pod demolicí Medvědů 7:1 podepsal gólem a asistencí a sobotní čtvrté pokračování proměnil ve svou show.

Palát se nejprve prosadil v 9. minutě, když z bezprostřední blízkosti zamířil pod horní tyčku Jaroslava Haláka, jenž dostal v brance Bruins přednost před Danielem Vladařem, a otevřel skóre. Ve 33. minutě zvyšoval na 2:0, když uspěl parádní ranou z voleje přes bránícího DeBruska. Ve 12. duelu letošního play off si tak vylepšil bilanci na osm bodů (4+4).

Tampa ještě ve druhém dějství přidala šťastný třetí gól po tečované střele Hedmana, Boston stihl ve třetí třetině zásluhou DeBruska už jen snížit.

Ondřej Palát se raduje ze svého druhého gólu.

Český útočný trojlístek David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše vyšel bodově naprázdno. Pastrňák byl přitom nejnebezpečnějším hráčem svého týmu. Vynutil si tři fauly na svou osobu, na gólmana Vasilevského vyslal hned šest střeleckých pokusů (nejvíc ze všech hráčů), jenže bezúspěšně. V největší příležitosti selhal ve třetí třetině, kdy střelou z první jen těsně minul úplně odkrytou klec.

Voráček ve třetím utkání nebodoval

Letci z Philadelphie se sice na začátku třetího utkání série s Ostrovany z New Yorku dostali do vedení, když Tyler Pytlick dokonale načasoval střelu, kterou ruský strážce tyčí Semjon Varlamov nemohl vidět ani pokud by se na bránkové čáře rozkrájel.

To ale bylo, co se produktivity týče, vše na co se svěřenci kouče Vigneaulta zmohli. Mistr světa z roku 2012 a dlouholetý brankář Colorada už jiný než Pytlickův puk za svá záda nepustil a naopak na druhé straně branky padaly...

Ta první padla po dvou individuálních chybách, když ztratili kotouč nejprve Hayes a po něm i Sanheim, jejichž chyb využil zkušený forvard čtvrté řady Islanders Matt Martin. Ještě víc pak může mrzet branka, která padla pouhých šest vteřin před koncem druhé části hry. A opět za ní mohla drobná chyba při rozehrávce v obranném pásmu Philadelphie, kterou nakonec přetavil v gól dobře známý finský dělník Leo Komarov.

Český hokejista Philadelphie Jakub Voráček (vpravo) se snaží prosadit přes obránce NY Islanders Nicka Leddyho (vlevo) a brankáře Semjona Varlamova ve třetím utkání 2. kola play off zámořské NHL.

Poslední polínko zasadil hned na začátku třetí periody do sítě mladého Harta z přesilové hry Anders Lee. Ostrované se tak zvládli po minulé smolné prohře v prodloužení opět nastartovat na vítěznou vlnu a ujali se vedení v sérii 2:1.

Vegas potvrzují roli favorita

Favorizovaní rytíři z Vegas uspěli ve třetím duelu série s Vancouverem, a to především díky famóznímu Robinovi Lehnerovi v brance. Švédský gólman zneškodnil všech 26 střel a jednoznačně zastínil svého krajana Jacoba Markströma v minisouboji gólmanů, kteří pocházejí ze země Tří korunek.

Rozhodovalo se už v první části hry, když se slepenými góly postarali o dvoubrankový náskok Axel Tuch a Zach Whitecloud. Třetí branku pak přidala hvězda Knights Mark Stone z přesilovky ve třetí části hry.

V edmontonské bublině tak má blíže mezi nejlepší čtyři celky NHL jednoznačně Vegas, které vede 2:1 v sérii, hrané na čtyři vítězné zápasy.