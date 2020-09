Montgomery byl v prosinci propuštěn z Dallasu "kvůli neprofesionálnímu chování" a v lednu oznámil, že nastoupil protialkoholní léčbu. U Stars ho nahradil jeho asistent Rick Bowness a dovedl tým do finále Stanley Cupu. "Přeju jim jen to nejlepší. To, že nejsem s nimi, je pouze moje vina," uvedl Montgomery a dodal, že už je déle než devět měsíců "čistý".

Hokejisty Dallasu vedl montrealský rodák od roku 2018 a loni s nimi postoupil do druhého kola play off, v němž vypadli právě s pozdějšími vítězi St. Louis. Během aktivní kariéry za Blues i Stars Montgomery hrál, působil i v Montrealu, Philadelphii a San Jose.

Letos v roli obhájce titulu prohrálo St. Louis v prvním kole play off s Vancouverem.