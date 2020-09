Finále nejslavnější hokejové ligy světa už zná oba své aktéry. Hokejisté Dallasu, vítězové Západní konference, se o Stanleyův pohár utkají ze šampiony z Východu Tampou Bay Lightning. Bolts s českým útočníkem Ondřejem Palátem v sestavě v šestém utkání play off semifinále NHL udolali New York Islanders 2:1 v prodloužení a celou sérii ovládli v poměru 4:2 na zápasy. Vítězný gól zaznamenal v 74. minutě zápasu Anthony Cirelli.

Centr Tampy Bay Anthony Cirelli překonává v prodloužení šestého utkání play off finále Východní konference brankáře Semjona Varlamova z New York Islanders a posílá svůj tým do finále Stanley Cupu.

JASON FRANSON, ČTK/AP