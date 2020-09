Hokejový obránce Victor Hedman z Tampa Bay získal jako třetí Švéd v historii Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL. Devětadvacetiletý rodák z Örnsköldsviku napodobil dalšího beka Nicklase Lidströma (2002) a útočníka Henrika Zetterberga (2008), kterým se to povedlo shodně v barvách Detroitu.

Celkově se stal Hedman pátým evropským držitelem této prestižní trofeje. Získali ji také dva Rusové - v roce 2009 Jevgenij Malkin z Pittsburghu a předloni další útočník Alexandr Ovečkin z Washingtonu.

Jiný než kanadský hráč ji získal teprve podeváté v historii. Čtyřikrát ji obdrželi Američané - v roce 1994 to byl obránce Brian Leetch z New York Rangers, o 17 let později gólman Tim Thomas z Bostonu, v roce 2012 brankář Jonathan Quick z Los Angeles a o sezonu později útočník Patrick Kane z Chicaga.

Hedman získal druhou individuální trofej v kariéře v NHL. V roce 2018 převzal James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce. K triumfu Lightning přispěl 22 body z 25 utkání a byl druhým nejproduktivnějším bekem za Finem Mirem Heiskanenem z Dallasu (26 bodů).

S deseti brankami byl Hedman nejlepším střelcem mezi zadáky a předvedl třetí nejlepší výkon obránce v historii play off. Rekordmanem je Paul Coffey, který za Edmonton v roce 1985 skóroval dvanáctkrát. Brian Leetch o devět let později vstřelil za New York Rangers 11 gólů. Také oni tehdy slavili se svými celky zisk Stanley Cupu.

Tampa Bay si Hedmana vybrala v roce 2009 jako dvojku draftu. V základní části NHL má na kontě mistr světa z roku 2017 z Kolína nad Rýnem a Paříže 762 utkání a 473 bodů za 105 gólů a 368 asistencí. V 109 duelech play off nasbíral 70 bodů za 17 branek a 53 přihrávek.

Conn Smythe Trophy, o které rozhoduje Asociace profesionálních hokejových novinářů, se uděluje od roku 1965 a získalo ji 47 hráčů. Rekordmanem je se třemi vítězstvími brankář Patrick Roy (v letech 1986 a 1993 s Montrealem a v roce 2001 s Coloradem), dvakrát tuto cenu dostali Bobby Orr, Bernie Parent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Sidney Crosby.