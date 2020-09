Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov vyhrál poprvé v kariéře kanadské bodování play off NHL. Sedmadvacetiletý rodák z Majkopu pomohl Lightning k triumfu ve Stanleyově poháru 34 body za sedm branek a 27 asistencí ve 24 zápasech.

Kučerov, jehož Tampa Bay draftovala v roce 2011 ve druhém kole na 58. pozici, si celkově v play off polepšil na 95 bodů za 36 gólů a 59 přihrávek z 90 utkání. Majitel dvou bronzových medailí ze světových šampionátů z let 2017 a 2019 se dočkal prvního triumfu v kariéře.

V základní části NHL nasbíral celkem 547 bodů za 221 branek a 326 asistencí z 515 duelů. Loni získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče a také Hart Memorial Trophy pro neužitečnějšího hráči i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče Hráčské asociace NHPA.

Rekord v jednom play off drží od roku 1985 slavný Wayne Gretzky, jenž v dresu Edmontonu nasbíral v 18 utkáních 47 bodů za 17 gólů a 30 asistencí. Jako jediný český hráč ovládl produktivitu play off David Krejčí z Bostonu, jemuž se to podařilo dokonce dvakrát v letech 2011 a 2013.