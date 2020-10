V letošním roce se vzhledem k pandemii nemoci covid–19 uskuteční pouze virtuální draft NHL, jenž proběhne skrz videokonferenci ze studia NHL Network v New Jersey. Draft je rozdělen do dvou dnů, přičemž 6. října (v noci na středu SELČ) se uskuteční první kolo a následující den, tedy 7. října, proběhne zbylých šest kol. První volbu výběru budou mít New York Rangers. Post jedničky draftu podle všeho získá Kanaďan Alexis Lafreniere. Z českých hráčů se dle predikcí pohybují nejvýše útočníci Jan Myšák a Jaromír Pytlík.