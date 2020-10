Jestli někdo Stars chyběl ve finále proti Tampě, tak to byl právě univerzální centr, který šéfoval formaci na oslabení. Jak důležitý je šestadvacetiletý český útočník pro tým, ale zohlednila i nová pětiletá smlouva na 16,25 milionu dolarů (asi 360 milionů korun hrubého), která Faksu zajišťuje až do konce sezony 2024-25.

"Několikrát jsem se bavil s agentem o nabídkách a rozhodoval jsem se mezi tříletou a pětiletou smlouvou. Vybral jsem delší, abych se mohl soustředit na hokej," prohlásil Faksa v konferečním hovoru, který zprostředkoval klub z Dallasu.

"Dá se říct, že je to smlouva mého života. Tvrdá práce se vyplatila. Mít v této nejisté době smlouvu na pět let je úžasné," uznal hráč, kterého si Dallas vybral na draftu 2012 ze 13. místa. U Stars by tak klidně mohl strávit celou zámořskou kariéru.

"Stars navždy? Proč ne. Je to skvělý klub. A já jsem šťastný, že jsou v Dallasu se mnou spokojeni," tvrdil český forvard.

Zlomenina zápěstí vzala naději

O to víc ho pořád mrzí, že nemohl zasáhnout do série s Lightning. Ti v přesilovkách stříleli do sítě Dallasu klíčové góly a zraněními zdecimovaný texaský tým už nenašel síly na adekvátní odpor.

"Já v celé základní části přišel o tři zápasy a teď tohle," zoufal si Faksa, který zlomeninu zápěstí utrpěl ve třetím duelu konferenčního finále s Vegas.

Radek Faksa na tréninku národního týmu

Vlastimil Vacek, Právo

"Doktor hned řekl, že je to na osm týdnů," líčil marod. Jenže ve Stanley Cupu hráči nastupují s nejrůznějšími problémy. Takže i defenzivní útočník zkoušel všechno možné. "Začal jsem bruslit, ale hodně to bolelo. Možná, kdybychom hráli sedmý zápas finále, tak bych naskočil. Možná..."

Byl jsem frustrovaný, přiznal Faksa

Stars však prohráli poslední sérii sezony v šesti zápasech. "Bylo to strašně těžké jen se koukat na zápasy, do kterých jsem nemohl zasáhnout. Byl jsem z toho frustrovaný," přiznal Faksa.

Dlouho ambiciózní Stars ale v posledních letech ukazují, jak jsou konečně i silní. Loni vypadli až ve druhém prodloužení sedmého zápasu 2. kola play off s pozdějšími vítězi ze St. Louis. Letos už se probili v nezvyklých podmínkách edmontonské bubliny až do finále.

"Naše jádro je hodně odolné. Někdy byly výsledky nahoru dolů, ale nevzdávali jsme se a pokaždé se vrátili ještě silnější," řekl Faksa. "Myslím si, že na to máme. A je jasné, že všichni chceme Stanley Cup."

Teď je poslední český mohykán z Dallasu doma a musí jen přihlížet, jak se tu zhoršuje pandemická situace.

"Zavřely se haly i posilovny, moc toho dělat nemůžu. Ale aspoň doléčím zápěstí, dám si trochu volna a snad se situace zase zlepší," přál si Faksa.