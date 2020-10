Hokejový brankář Marc-Andre Fleury bude i nadále působit ve Vegas. Poté, co trojnásobného vítěze Stanleyova poháru vytlačil ze sestavy Robin Lehner, který navíc podepsal s Golden Knights novou pětiletou smlouvu, se spekulovalo, že bude Fleury vyměněn do jiného klubu. Generální manažer Kelly McCrimmon však nyní uvedl, že Vegas půjde do další sezony se stávající brankářskou dvojicí.

"V minulé sezoně jsme viděli, jak neuvěřitelně důležitá je pozice brankáře. Našimi gólmany budou Robin a Marc-Andre. Všichni předpokládáme, že program bude extrémně nahuštěný, takže bude důležité mít dva kvalitní brankáře," uvedl McCrimmon pro nhl.com. "A jestli jsme se dívali na možnosti, které máme? Samozřejmě, že ano. Udělali jsme rozhodnutí, které nás posune vpřed," doplnil.

O výměně Fleuryho se začalo spekulovat poté, co devětadvacetiletý Lehner na začátku října podepsal s Vegas pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů. O šest let starší Fleury má s klubem kontrakt ještě na další dvě sezony, který má zajišťuje plat 6,5 respektive 6 milionů dolarů ročně. Oba brankáři tak budou patřit mezi nejlépe placené hráče týmu, Vegas mají přitom problém vejít se do platového stropu soutěže.

O možném odchodu kanadského gólmana se začalo mluvit i proto, že jej Lehner v play off poslední sezony vytlačil z pozice jedničky a měl velkou zásluhu na postupu Vegas do finále Západní konference. Zatímco Fleury chytal v bojích o Stanleyův pohár jen čtyřikrát, jeho švédský sok si připsal 16 startů a měl výrazně lepší statistiky. Lehner přišel do Vegas v únoru z Chicaga a původně měl Fleurymu krýt záda.

"Vycházím s Robinem skvěle, takže si myslím si, že je vše v pořádku. Hokej stále miluji," uvedl Fleury pro web The Athletic. "Rozhodně nechci být dvojkou. Budu tvrdě trénovat a doufám, že dostanu šanci i v zápasech. Vždy ale záleží na rozhodnutí trenéra. Co se má, stát, stane se. A je to v pořádku. Pokusím se přijít do kempu v dobré kondici a uvidíme," podotkl olympijský vítěz z Vancouveru, který ve Vegas působí od vstupu klubu do NHL v roce 2017. Stanley Cup předtím vyhrál třikrát s Pittsburghem.