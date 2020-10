Dadonov byl hráčem Panthers nejprve v letech 2009 až 2012, ale nepodařilo se mu stabilně prosadit do týmu a většinu času hrál na farmě v AHL. Proto se vrátil do Evropy a v KHL nastupoval za Doněck a poté za Petrohrad, s nímž dvakrát získal Gagarinův pohár. V roce 2017 se do týmu Floridy vrátil a uzavřel tříletou smlouvu na 12 milionů dolarů.

V NHL dosud odehrál 280 zápasů, v nichž dal 91 gólů a připsal si 111 asistencí.