Slavný hokejový komentátor Mike Emrick se v 74 letech rozhodl odejít do důchodu. Člen hokejové Síně slávy USA byl 47 let hlasem NHL, kterou posledních patnáct let pravidelně komentoval na stanici NBC. Během bohaté kariéry doprovodil hlasem více než 3750 utkání a získal řadu cen.

"Letos to bylo 50 let, co jsem s perem a podložkou v ruce přišel do staré Civic Areny v Pittsburghu, abych referoval o svém prvním zápase NHL," uvedl Emrick. "Gordie Howe byl tehdy hráčem Red Wings, Bobby Hull působil u Blackhawks a Bobby Orr v Bruins. Doba, jako je tato, mi připomíná, že jsme toho viděli společně opravdu hodně," řekl Emrick.

Emrick komentoval 22 finálových sérií Stanleyova poháru, čtrnáct Utkání hvězd NHL, šest olympijských turnajů. Celkem pětačtyřicetkrát komentoval rozhodující sedmý zápas play off. Osmkrát získal sportovní cenu Emmy, z toho sedmkrát v řadě v letech 2014 až 2020. Ocenila jej i hokejová Síň slávy v Torontu, od jejich představitelů převzal cenu Fostera Hewitta za zásluhy o hokejové vysílání.

"Věci se za více než 50 let změnily, ale hodně z toho, co miluji, se nezměnilo od tehdejších dob až do současnosti. Při Stanley Cupu mám stále husí kůži. Obzvlášť miluji, když zazní siréna, veškerá nepřátelství a antipatie pominou a hráči si podají ruce," doplnil Emrick ve zveřejněném videu.

Emrickovy kvality ocenil i komisionář NHL Gary Bettman. "Riziko, které člověk podstupuje, když má říct něco o Docu Emrickovi, je, že víte, že on sám by to dokázal lépe formulovat - a to i v momentech, kdy je kolem něj 20 tisíc křičících fanoušků nebo dokonce 105 tisíc ve sněhu a mrazu," řekl Bettman. Emricka označil za nejlepšího komentátora NHL všech dob. "V historii NHL dlouhé 103 let nikdo nevyjádřil obraz a zvuk, vášeň, vzrušení, ale i složitost naší hry lépe," dodal Bettman.